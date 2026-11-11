Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento in più nella serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3837m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudest. Mare mosso. Allerte meteo previste: vento.