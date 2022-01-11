Quasi 800 anni di carcere sono stati chiesti dal procuratore di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri al termine della requisitoria del processo “Epicentro” che vede alla sbarra 59 imputati che hanno scelto il rito abbreviato.

Tra questi boss e gregari delle principali famiglie mafiose della città, dai De Stefano-Tegano-Molinetti ai Libri passando per i Condello, Barreca, Rugolino, Ficara, Latella e Zito-Bertuca.

Il maxi-processo “Epicentro” è nato da 3 inchieste, “Malefix”, “Metameria” e “Nuovo corso”. Dopo la ricostruzione dell’impianto accusatorio da parte dei pm Stefano Musolino, Walter Ignazitto e Giovanni Calamita, il procuratore capo ha chiesto 20 anni di carcere per 15 imputati. Si tratta dei boss Carmine De Stefano, Giorgio De Stefano detto “Malefix”, Luigi Molinetti detto “Gino”, Antonio Libri, Edoardo Mangiola, Carmine Polimeni, Donatello Canzonieri, Domenico Tegano, Filippo Barreca, Domenico Calabrò, Marcello Bellini, Demetrio Condello, Antonino Monorchio, Giovanbattista Fracapane e Giandomenico Condello.

Per tutti gli altri imputati è stata chiesta una condanna che va dai 2 anni e 6 mesi ai 18 anni di reclusione.

L’inchiesta “Epicentro”

Secondo la Dda, con Epicentro si chiude quella trilogia di indagini iniziata con l’inchiesta “Olimpia” degli anni novanta e proseguita con il processo “Meta”. Dagli atti del processo è venuta fuori una «‘Ndrangheta destefanocentrica». Stando alla ricostruzione dei magistrati, infatti, a Reggio c’è «la definitiva ed unitaria sinergia tra le famiglie mafiose a prescindere dalle contrapposizioni e dalle divisioni del passato». «Tutto ruota intorno ai De Stefano. – ha spiegato in aula il pm Ignazitto nelle precedenti udienze – e ad Archi, che è il punto in cui comincia e finisce la ‘ndrangheta di Reggio e forse di tutta la provincia. La cosca De Stefano e la più potente e la più autorevole, è quella di fronte alla quale tutti alla fine fanno un passo indietro». «Non è possibile – hanno detto i pm – che da 20 anni questa città debba vivere sotto la pressione sempre delle stesse persone. Noi vogliamo una città in cui se arriva a Carmine De Stefano, la gente possa dire ‘e chi se ne frega’».

L’elenco delle richieste

De Stefano Carmine 20 anni

De Stefano Giorgio (cl. ’81) 20 anni

Molinetti Luigi “Gino” 20 anni

Molinetti Alfonso 18 anni

Molinetti Salvatore G. 16 anni

Randisi Antonino 16 anni

Serio Antonio 16 anni e 8 mesi

Libri Antonio 20 anni

Mangiola Edoardo 20 anni

Polimeni Carmine 20 anni

Lavilla Antonio 10 anni e 8 mesi

Canzonieri Donatello 20 anni

De Stefano Orazio 18 anni

Polimeno Lorenzo 16 anni

De Carlo Maurizio P. 3 anni e 4 mesi

Bevilacqua Cosimo 17 anni

Artuso Antonio Riccardo 8 anni

Tegano Domenico 20 anni

Polimeni Antonino A. 15 anni

Aboulkair Achraf “Ashi” 5 anni

Barreca Filippo 20 anni

Labate Antonino 18 anni

Labate Francesco “Checco” 18 anni

Calabrò Domenico 20 anni

Barreca Luana 5 anni

Foti Giovanni Battista 18 anni

Bellini Marcello 20 anni

Palumbo Filippo 10 anni

Campolo Giuseppe 6 anni e 8 mesi

Campolo Amato Salvatore 6 anni e 8 mesi

Politi Pasquale 16 anni

Condello Demetrio 20 anni

Monorchio Antonino 20 anni

Fracapane Giovanbattista 20 anni

Gattuso Demetrio 16 anni

Latella Antonino 13 anni

Leuzzo Giuseppe 18 anni

Condello Giandomenico 20 anni

Germanò Luigi 3 anni e 8 mesi

Germanò Santo 3 anni e 8 mesi

G. F. 12 anni

Cappelleri Antonio 10 anni

Modafferi Maria 3 anni e 8 mesi

Pizzimenti Nicola 18 anni

R. G. F. 2 anni e 6 mesi

Tripodi Paolo 10 anni

Vazzana Andrea 10 anni

Saraceno Salvatore 3 anni e 6 mesi

Pizzimenti Giuseppe 2 anni e 6 mesi

Araniti Giuseppe 2 anni e 6 mesi

Aricò Francesco 17 anni

Giungo Andrea 18 anni

Zappia Vincenzino 10 anni

Morabito Domenico 18 anni

Caponera Paolo 13 anni

De Stefano Paolo Rosario 14 anni

Musolino Domenico 12 anni