La lunga requisitoria dei pubblici ministeri contro le cosche De Stefano-Tegano-Libri, Molinetti, Condello, Barreca, Rugolino, Ficara, Latella e Zito-Bertuca
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Quasi 800 anni di carcere sono stati chiesti dal procuratore di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri al termine della requisitoria del processo “Epicentro” che vede alla sbarra 59 imputati che hanno scelto il rito abbreviato.
Tra questi boss e gregari delle principali famiglie mafiose della città, dai De Stefano-Tegano-Molinetti ai Libri passando per i Condello, Barreca, Rugolino, Ficara, Latella e Zito-Bertuca.
Il maxi-processo “Epicentro” è nato da 3 inchieste, “Malefix”, “Metameria” e “Nuovo corso”. Dopo la ricostruzione dell’impianto accusatorio da parte dei pm Stefano Musolino, Walter Ignazitto e Giovanni Calamita, il procuratore capo ha chiesto 20 anni di carcere per 15 imputati. Si tratta dei boss Carmine De Stefano, Giorgio De Stefano detto “Malefix”, Luigi Molinetti detto “Gino”, Antonio Libri, Edoardo Mangiola, Carmine Polimeni, Donatello Canzonieri, Domenico Tegano, Filippo Barreca, Domenico Calabrò, Marcello Bellini, Demetrio Condello, Antonino Monorchio, Giovanbattista Fracapane e Giandomenico Condello.
Per tutti gli altri imputati è stata chiesta una condanna che va dai 2 anni e 6 mesi ai 18 anni di reclusione.
L’inchiesta “Epicentro”
Secondo la Dda, con Epicentro si chiude quella trilogia di indagini iniziata con l’inchiesta “Olimpia” degli anni novanta e proseguita con il processo “Meta”. Dagli atti del processo è venuta fuori una «‘Ndrangheta destefanocentrica». Stando alla ricostruzione dei magistrati, infatti, a Reggio c’è «la definitiva ed unitaria sinergia tra le famiglie mafiose a prescindere dalle contrapposizioni e dalle divisioni del passato». «Tutto ruota intorno ai De Stefano. – ha spiegato in aula il pm Ignazitto nelle precedenti udienze – e ad Archi, che è il punto in cui comincia e finisce la ‘ndrangheta di Reggio e forse di tutta la provincia. La cosca De Stefano e la più potente e la più autorevole, è quella di fronte alla quale tutti alla fine fanno un passo indietro». «Non è possibile – hanno detto i pm – che da 20 anni questa città debba vivere sotto la pressione sempre delle stesse persone. Noi vogliamo una città in cui se arriva a Carmine De Stefano, la gente possa dire ‘e chi se ne frega’».
L’elenco delle richieste
De Stefano Carmine 20 anni
De Stefano Giorgio (cl. ’81) 20 anni
Molinetti Luigi “Gino” 20 anni
Molinetti Alfonso 18 anni
Molinetti Salvatore G. 16 anni
Randisi Antonino 16 anni
Serio Antonio 16 anni e 8 mesi
Libri Antonio 20 anni
Mangiola Edoardo 20 anni
Polimeni Carmine 20 anni
Lavilla Antonio 10 anni e 8 mesi
Canzonieri Donatello 20 anni
De Stefano Orazio 18 anni
Polimeno Lorenzo 16 anni
De Carlo Maurizio P. 3 anni e 4 mesi
Bevilacqua Cosimo 17 anni
Artuso Antonio Riccardo 8 anni
Tegano Domenico 20 anni
Polimeni Antonino A. 15 anni
Aboulkair Achraf “Ashi” 5 anni
Barreca Filippo 20 anni
Labate Antonino 18 anni
Labate Francesco “Checco” 18 anni
Calabrò Domenico 20 anni
Barreca Luana 5 anni
Foti Giovanni Battista 18 anni
Bellini Marcello 20 anni
Palumbo Filippo 10 anni
Campolo Giuseppe 6 anni e 8 mesi
Campolo Amato Salvatore 6 anni e 8 mesi
Politi Pasquale 16 anni
Condello Demetrio 20 anni
Monorchio Antonino 20 anni
Fracapane Giovanbattista 20 anni
Gattuso Demetrio 16 anni
Latella Antonino 13 anni
Leuzzo Giuseppe 18 anni
Condello Giandomenico 20 anni
Germanò Luigi 3 anni e 8 mesi
Germanò Santo 3 anni e 8 mesi
G. F. 12 anni
Cappelleri Antonio 10 anni
Modafferi Maria 3 anni e 8 mesi
Pizzimenti Nicola 18 anni
R. G. F. 2 anni e 6 mesi
Tripodi Paolo 10 anni
Vazzana Andrea 10 anni
Saraceno Salvatore 3 anni e 6 mesi
Pizzimenti Giuseppe 2 anni e 6 mesi
Araniti Giuseppe 2 anni e 6 mesi
Aricò Francesco 17 anni
Giungo Andrea 18 anni
Zappia Vincenzino 10 anni
Morabito Domenico 18 anni
Caponera Paolo 13 anni
De Stefano Paolo Rosario 14 anni
Musolino Domenico 12 anni