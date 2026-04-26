Cannizzaro in testa tra i sindaci, Alternativa Popolare prima tra le liste; esclusa “Ogni Giorno Reggio Calabria” per eccesso di firme
Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
Stamattina sorteggio a Palazzo San Giorgio per la posizione dei candidati sindaco e delle liste all’interno della scheda elettorale.
Al termine della procedura è risultato Cannizzaro al primo posto ed a seguire Lamberti, Battaglia e Pazzano. Per quanto riguardo le liste invece Alternativa popolare al primo posto, a seguire Fratelli d’Italia, Insieme si può, Noi Moderati, Reggio Futura, Udc, Reggio Protagonista, Cannizzaro sindaco, Forza Italia, Lega e Azione per Cannizzaro sindaco.
Reggio normale e Cultura e legalità per Lamberti.
La Svolta, Reset, Pd, Battaglia sindaco, Casa Riformista e Avs per Battaglia e La Strada per Saverio Pazzano.
Nella mattina ricusata la lista “Ogni Giorno Reggio Calabria” a causa di 28 firme oltre il limite massimo consentito.