Stamattina sorteggio a Palazzo San Giorgio per la posizione dei candidati sindaco e delle liste all’interno della scheda elettorale.

Al termine della procedura è risultato Cannizzaro al primo posto ed a seguire Lamberti, Battaglia e Pazzano. Per quanto riguardo le liste invece Alternativa popolare al primo posto, a seguire Fratelli d’Italia, Insieme si può, Noi Moderati, Reggio Futura, Udc, Reggio Protagonista, Cannizzaro sindaco, Forza Italia, Lega e Azione per Cannizzaro sindaco.

Reggio normale e Cultura e legalità per Lamberti.

La Svolta, Reset, Pd, Battaglia sindaco, Casa Riformista e Avs per Battaglia e La Strada per Saverio Pazzano.

Nella mattina ricusata la lista “Ogni Giorno Reggio Calabria” a causa di 28 firme oltre il limite massimo consentito.