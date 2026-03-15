Domenico «Mimmo» Battaglia è in netto vantaggio nello scrutinio delle primarie del centrosinistra a Reggio Calabria e si avvia verso la vittoria che lo porterebbe a diventare il candidato sindaco della coalizione alle prossime elezioni comunali.

Quando sono stati conteggiati circa due terzi dei voti, Battaglia risulta oltre il 50% delle preferenze, con un margine significativo sugli altri candidati in corsa. Alle sue spalle si colloca Giovanni Muraca, intorno al 30%, mentre più staccato appare Massimo Canale.

Il risultato non è ancora definitivo, ma la tendenza emersa dai seggi scrutinati indica un vantaggio ormai consistente. Un dato che lo stesso Battaglia commenta con entusiasmo nel corso di una diretta facebook mentre lo spoglio prosegue.

«Il dato si sta consolidando e c’è grande entusiasmo. È stata una bellissima giornata, nonostante il pochissimo tempo avuto per organizzare queste primarie. L’affluenza è stata molto consistente ed è stata una bella giornata per il centrosinistra».

Lo sguardo del candidato è già rivolto alla fase successiva della corsa elettorale. «Da stasera c’è ufficialmente un candidato sindaco in campo e da stasera saremo subito al lavoro per la costruzione delle liste».