«Una lista “equilibrata”, che mette insieme esperienze professionali diverse, tante donne e uomini che potranno arricchire questa competizione elettorale con il contributo di chi vive quotidianamente il proprio lavoro. Ci sono anche studenti, convinti che impegnarsi per la propria città sia possibile».

Battaglia ha poi ricordato il percorso che ha portato alla nascita della lista civica: «Come nel 2014, quando pur non avendo vinto le primarie realizzai una lista a sostegno del candidato sindaco, anche questa volta, a maggior ragione dopo la vittoria delle primarie, l’idea è maturata immediatamente. La lista è un contenitore aperto, senza uscenti e senza un capolista designato in anticipo: una bella battaglia democratica. All’interno della lista trovano spazio anche esponenti del Movimento 5 Stelle, che ha scelto di aderire al progetto, e un candidato di Onda Orange».

«Sono contento – ha aggiunto il candidato sindaco– di aver ricevuto questa testimonianza di affetto e di impegno da parte di tante persone che hanno deciso di mettersi in gioco con le loro storie e il loro vissuto. La politica, nella sua accezione più alta, è servizio al territorio e alla comunità. L’ho sempre interpretata così, sin dai miei primi passi. A chi resta ai margini dico di impegnarsi. Delegare rischia di diventare un modo per chiamarsi fuori.

Quando si ha a cuore la propria città, invece, c’è sempre la possibilità di spendersi in prima persona. Questa lista vuole rappresentare proprio questo spirito». Alla presentazione sono intervenuti numerosi candidati presenti in lista, oltre al candidato alla presidenza della I Circoscrizione, Mimmo Praticò.