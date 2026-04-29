Il sindaco f.f. è intervenuto in Prefettura insieme alle autorità civili e militari all’inaugurazione della mostra fotografica “I 70 km d’oro dalla Bovesia alla Locride e l’eredità di Paolo Orsi”

«Una mostra prestigiosa ospitata in un luogo altrettanto prestigioso come il Palazzo del Governo». Così il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, intervenuto in Prefettura insieme alle autorità civili e militari in occasione dell’inaugurazione della mostra fotografica “I 70 km d’oro dalla Bovesia alla Locride e l’eredità di Paolo Orsi”.

L’esposizione, organizzata con la collaborazione delle associazioni Archeoclub Area Integrata dello Stretto e Archeocomuni di Qualità, è dedicata al percorso culturale che valorizza i siti archeologici di dieci comuni dell’area jonica reggina.

«Penso anche ai tanti eventi culturali che animano la nostra città e alle iniziative che, con grande passione e impegno, vengono promosse da realtà come Archeoclub Area Integrata dello Stretto, espressione di due città sorelle unite da una storia millenaria. È proprio questo patrimonio condiviso a rappresentare il miglior biglietto da visita per il nostro territorio e per questo straordinario lembo di terra» ha aggiunto Battaglia.

«I 70 chilometri d’oro rappresentano una straordinaria opportunità di rilancio per tutta la fascia ionica – ha poi concluso il sindaco - un’area troppo spesso segnata da eventi climatici che ne hanno evidenziato fragilità e ferite. Il percorso culturale e identitario tracciato da Paolo Orsi può diventare oggi uno strumento concreto per raccontare e valorizzare le bellezze, la storia e le potenzialità di questi territori».



