L’iniziativa dell’Amministrazione comunale sostiene cittadini disoccupati o inoccupati attraverso percorsi lavorativi nei settori di ecologia, manutenzione, servizi tecnici e comunicazione, con l’obiettivo di potenziare i servizi pubblici e favorire l’inclusione sociale

L’Amministrazione Comunale ha istituito 10 nuove borse lavoro.

L’iniziativa è finanziata grazie al taglio delle indennità del Sindaco e della Giunta, che rinunciano pro-quota a circa il 50% dell’indennità di funzione stabilita per legge.

La scelta di Sindaco e amministratori è volontaria e costituisce un atto politico di ridistribuzione sociale a favore di soggetti svantaggiati che, con il loro apporto lavorativo, contribuiranno a migliorare i servizi resi ai cittadini.

L’avviso è rivolto a cittadini residenti nel Comune di Polistena, disoccupati o inoccupati, in possesso, tra gli altri, dei seguenti requisiti:

Residenza nel Comune di Polistena

Età compresa tra 18 e 50 anni

ISEE non superiore a 15.000 euro

Stato di disoccupazione o inoccupazione

Le borse lavoro previste sono:

2 borse lavoro per attività di comunicazione e informazione sui social media del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale.

Almeno 10 ore settimanali

400 euro netti mensili

Accesso con diploma e attestati specifici oppure laurea

4 borse lavoro nei servizi di ecologia, con priorità alle attività di raccolta dei rifiuti urbani.

24 ore settimanali distribuite su sei giorni lavorativi

800 euro netti mensili

Accesso con licenza media

2 borse lavoro per apertura e chiusura delle isole pedonali, apertura, chiusura e pulizia dei campi sportivi e del Palazzetto dello Sport.

Almeno 12 ore settimanali

400 euro netti mensili

Accesso con licenza media

1 borsa lavoro per sfalcio dell’erba, potatura con utilizzo di decespugliatore, servizio autobotte e piccole manutenzioni.

Almeno 12 ore settimanali

400 euro netti mensili

Accesso con licenza media

1 borsa lavoro di supporto al Servizio Tecnico Esterno e coordinamento delle maestranze.

20 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 11.00

800 euro netti mensili

Accesso con diploma di geometra o titolo equipollente

Le domande dovranno essere presentate entro mercoledì 8 luglio 2026 alle ore 14.00.

Le borse lavoro si svolgeranno nel periodo compreso tra il 20 luglio 2026 e il 19 gennaio 2027 e consentiranno di potenziare i servizi offerti alla cittadinanza.

Per consultare il bando: www.comune.polistena.rc.it.