Prosegue con determinazione l’impegno del Lions Club Polistena “Brutium” nella promozione della salvaguardia e tutela della salute pubblica attraverso gesti concreti. Nell’ambito del service “Scuole Cardioprotette – Polistena salva vite”, il Club guidato dal Presidente Cesare Laruffa realizzerà un’importante iniziativa rivolta agli istituti scolastici superiori della città, costruita in sinergia con il territorio.

«Un ruolo fondamentale è stato svolto dalla collaborazione con le realtà imprenditoriali locali, che hanno sostenuto con convinzione questo grande progetto, condividendone finalità e valore sociale. Un esempio virtuoso di come, facendo rete tra associazionismo e mondo produttivo, sia possibile generare interventi concreti a beneficio dell’intera comunità.

Il progetto prevede l’installazione di tre defibrillatori (Dae) presso:

l’itis G. Renda (14 aprile 2026, ore 11:00)

l’itis “M.M. Milano e il liceo G. Rechichi (24 aprile 2026, ore 11:00).

Contestualmente, si terranno momenti formativi rivolti agli studenti sull’importanza del primo soccorso e sulle modalità di intervento in caso di emergenza, a cura del Dott. Arcangelo Siciliano, medico anestesista e rianimatore.

Nel corso degli incontri è prevista anche una testimonianza diretta di grande valore umano, quella della figlia di un nostro concittadino salvato grazie all’utilizzo del defibrillatore presso l’ufficio Postale di Polistena e al tempestivo intervento di un cittadino formato alle manovre di primo soccorso. Un racconto concreto che testimonia quanto la prevenzione e la formazione possano fare la differenza tra la vita e la morte.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio già intrapreso dal Lions Club Polistena “Brutium”, che a settembre scorso ha dato vita al progetto “4 città della Piana cardioprotette e defibrillate”. Un impegno concreto che ha portato all’installazione di:

10 defibrillatori nel Comune di Polistena

3 defibrillatori nei Comuni di Candidoni, Scido e Terranova Sappo Minulio

1 defibrillatore donato alla Diocesi di Oppido Mamertina Palmi

A questo si aggiunge un risultato fondamentale: oltre 200 cittadini formati alle manovre salvavita BLS-D nel solo Comune di Polistena, contribuendo a costruire una rete diffusa di primo intervento sul territorio.

«La diffusione dei defibrillatori e, soprattutto, la formazione dei cittadini rappresentano strumenti fondamentali per salvare vite umane – dichiara il Presidente Cesare Laruffa –. Con questo service vogliamo partire dai giovani, dalle scuole, per costruire una comunità più consapevole, preparata e solidale. La testimonianza che porteremo agli studenti dimostra che tutto questo non è teoria, ma vita reale: ogni cittadino formato può diventare un eroe silenzioso. Il nostro obiettivo è allargare sempre più la rete dei soccorritori, rafforzando il senso civico e la responsabilità collettiva, perché una comunità preparata è una comunità che sa prendersi cura di sé stessa.

Il Lions Club Polistena “Brutium” conferma così la propria missione al servizio della comunità, promuovendo interventi concreti capaci di coniugare prevenzione, educazione, tutela della salute pubblica e una sempre più forte collaborazione con il tessuto imprenditoriale e sociale del territorio.

Un gesto concreto per salvare vite. Perché la sicurezza parte dalla conoscenza», ha concluso Cesare Laruffa, presidente del Lions Club Polistema “ Brutium”.