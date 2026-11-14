Dopo nove giornate del campionato di Promozione Girone B, la Bovalinese sembra non avere rivali: nove vittorie su nove, punteggio pieno e una leadership che a novembre appare già ben salda. L'unica formazione che, seppur con un distacco di cinque lunghezze, dimostra di poter tenere il passo della capolista amaranto è lo Sporting Polistena, saldamente al secondo posto in classifica.

La rincorsa della squadra guidata da mister Francesco Ferraro si poggia su basi estremamente solide e su statistiche di altissimo livello. I pianigiani vantano attualmente la miglior difesa complessiva del torneo con sole due reti incassate in nove gare e ben sette clean sheets all'attivo, grazie a un pacchetto arretrato e alle parate del portiere Palumbo che hanno letteralmente chiuso la saracinesca.

La roccaforte esterna: zero gol incassati lontano da casa

C'è un dato statisticamente ancora più impressionante che incorona la compagine pianigiana: lo Sporting Polistena è l'unica squadra del campionato a non aver ancora subito reti in trasferta. Lontano dalle mura amiche, la porta di Palumbo è rimasta completamente immacolata dopo ben cinque uscite.

Un primato di organizzazione e solidità collettiva in cui la squadra di Ferraro è riuscita a fare persino meglio della corazzata Bovalinese (che di gol fuori casa ne ha subiti due). Il cammino esterno parla chiaro:

Melitese – Sporting Polistena 0-4

Catona – Sporting Polistena 0-1

Rosarnese – Sporting Polistena 0-3

Locri – Sporting Polistena 0-1

Bovese – Sporting Polistena 0-2

Cinque gare, cinque vittorie, 11 gol fatti e zero subiti. In campionati agonistici e complessi come la Promozione, dove la tenuta difensiva rappresenta storicamente la chiave principale per puntare al vertice, lo Sporting Polistena ha tracciato la strada giusta per continuare a sognare.

La classifica dei gol subiti in trasferta

Sporting Polistena 0

Africo 1

Bovalinese 2

Roccella 4

Melitese 5

Locri 6

Capo Vaticano 6

Siderno 7

Atl. Maida 7

Cittanova 7

Bovese 7

Catona 8

Val Gallico 10

Pizzo 10

Rosarnese 10

Melito 15