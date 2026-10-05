I riflettori della quarta giornata del campionato di Promozione (Girone B) erano tutti puntati sul big match tra Sporting Polistena e Africo, due tra le principali accreditate alla vittoria finale del torneo. Dalla sfida al vertice è scaturito un pareggio a reti bianche (0-0) che regala un punto prezioso soprattutto ai padroni di casa: la compagine polistenese conserva infatti le posizioni nobili della graduatoria, occupando attualmente il secondo posto (in coabitazione con Locri e Capo Vaticano) a sole due lunghezze dalla vetta.

«Avversario fortissimo e noi in emergenza»



Nel post-partita, mister Francesco Ferraro ha commentato con grande equilibrio la prestazione dei suoi, sottolineando il valore degli avversari e le defezioni con cui ha dovuto fare i conti la sua squadra: «Diciamo che è stata la partita che ci aspettavamo, ovvero una gara difficile contro un avversario che è tra i più forti di questo girone per valore della rosa e organizzazione. Noi qualche difficoltà l'avevamo messa in preventivo, anche perché in avanti siamo in piena emergenza, come si è visto già la settimana scorsa sul campo del Catona».

«Meno coraggio all'inizio, poi gestione migliore»

Entrando nei dettagli tattici della sfida, il tecnico dello Sporting Polistena ha spiegato la chiave di lettura della partita, evidenziando il cambio di passo registrato nel secondo tempo: «Chiaro che se non metti pressione all'avversario, quest'ultimo arriva a saltare i difensori. Nel primo tempo loro saltavano la nostra pressione fatta male e non mi è piaciuta la mancanza di coraggio. Nella ripresa abbiamo fatto correre di più l'Africo, che poi è apparso un po' stanco, e noi abbiamo gestito meglio la palla».

Un punto che pesa

In chiusura, mister Ferraro traccia un bilancio positivo del risultato, guardando con fiducia al prosieguo del campionato e confermando le ambizioni del club: «Abbiamo avuto qualche episodio noi e qualche episodio loro. Di norma un allenatore non deve essere pienamente soddisfatto di un pareggio interno, ma in questo caso si tratta di un avversario dalla caratura importante e che si giocherà il campionato fino alla fine. Dal canto nostro, vogliamo fare un campionato importante».