Terzo successo consecutivo su tre gare e primato in classifica mantenuto a quota nove punti, in coabitazione con la Bovalinese. Lo Sporting Polistena prosegue la sua marcia perfetta nel girone B di Promozione espugnando nell'anticipo del sabato il terreno di gioco della temibile neopromossa Catona per 0-1, al termine di una sfida tirata e decisa nella ripresa dalla stoccata del giovanissimo neo entrato Casanova.

Le parole di Ferraro

Un successo di misura ma dal peso specifico enorme, analizzato nel post-gara ai microfoni di LaC News24 dal tecnico Francesco Ferraro, che ha riconosciuto il valore degli avversari pur rivendicando la legittimità dei tre punti: «Sicuramente è un successo che ci infonde continuità, in relazione alle due vittorie precedenti. Devo però dire che il Catona ci ha messo in difficoltà e, in più di una circostanza, abbiamo anche rischiato di prendere gol. Nella ripresa abbiamo messo più pressione e dato maggior peso al reparto offensivo con gli ingressi, tra gli altri, di Salome e Casanova ed è stato proprio quest'ultimo a siglare la rete decisiva. Nel complesso abbiamo meritato di vincerla, giocando contro una squadra che esprime un gran calcio».

Difesa ermetica

Un ruolino di marcia impressionante per la compagine polistenese, che viaggia con numeri da grande: otto reti all'attivo (miglior attacco del torneo insieme alla Bovalinese) e una sola subita. Un fattore, quest'ultimo, su cui il mister intende costruire le fortune della stagione: «Dobbiamo capire quali sono le nostre potenzialità. Le buone squadre sono state sempre fondate su fasi difensive importanti e noi abbiamo una difesa ermetica che è il nostro punto di forza».

Nonostante la prudenza dettata da un campionato ancora ai primi passi, Ferraro fissa chiaramente le ambizioni del suo gruppo: «Ancora è presto per fare analisi di questo tipo, ma siamo sulla strada giusta e vogliamo recitare un ruolo da protagonisti».