Il girone B del campionato di Promozione calabrese giunge alla dodicesima giornata, un crocevia fondamentale nella marcia di avvicinamento al giro di boa. Il programma del weekend è diviso tra gli anticipi del sabato e le sfide della domenica pomeriggio, con incroci ad altissima tensione che potrebbero dare uno scossone decisivo sia alla lotta per il primato che alla corsa salvezza.

Gli anticipi del sabato: spareggio playoff a Catona, punti pesanti in coda

Il turno si apre con un sabato particolarmente intenso che propone tre sfide. Riflettori puntati sullo scontro diretto in chiave playoff tra Catona e Locri: le due squadre occupano rispettivamente la quinta e la quarta posizione in classifica e si affrontano in una gara aperta a ogni risultato, con in palio punti fondamentali per consolidare la presenza nella griglia delle migliori cinque.

Non può più permettersi passi falsi l'Africo, terza forza del torneo a nove lunghezze dalla vetta. La formazione guidata da mister Criaco riceve un Roccella in piena corsa playoff con l'unico obiettivo di conquistare l'intera posta in palio per tenere vivo il sogno rimonta.

Completa il programma del sabato il delicato scontro salvezza tra le ultime due della classe, Melito e Rosarnese. I padroni di casa cercano immediato riscatto dopo il pesante 6-0 incassato contro la capolista, mentre per il fanalino di coda Rosarnese — fermo a un solo punto in graduatoria — la trasferta assume già i contorni dell'ultima spiaggia.

Domenica pomeriggio: Sporting Polistena-Bovalinese vale una fetta di campionato

La portata principale del menù domenicale è senza dubbio il big match tra Sporting Polistena e Bovalinese, prima contro seconda. La capolista guidata da mister Lanzaro si presenta all'appuntamento con un ruolino di marcia impressionante: undici vittorie su undici gare disputate e cinque punti di vantaggio sui polistenesi. Un eventuale successo esterno permetterebbe alla Bovalinese di mettere una seria ipoteca sulla vittoria finale già a novembre; viceversa, i padroni di casa hanno l'occasione per riaprire ufficialmente i giochi.

La corsa alle prime cinque e gli incroci salvezza

Alle spalle delle big, la Melitese vuole archiviare subito il passo falso dello scorso weekend per restare agganciata al treno playoff, ma sul proprio cammino troverà una Bovese in netta ripresa. Pronostico tutt'altro che scontato tra Capo Vaticano e Atletico Maida: i neroverdi cercano il successo per rilanciare le proprie ambizioni, mentre i catanzaresi puntano a muovere la classifica per tirarsi fuori dalle sabbie mobili dei playout.

Galvanizzato dal ritorno alla vittoria, il Pizzo cerca continuità per tenere a distanza la zona rossa, ma dovrà vedersela sul campo di uno Sporting Cittanova affamato di punti salvezza. Chiude il quadro della dodicesima giornata lo scontro diretto tra Siderno e Val Gallico, attualmente appaiate a quota undici punti appena un gradino sopra la soglia playout.

Le partite

Africo-Roccella

Catona-Locri

Melito-Rosarnese

Capo Vaticano-Atletico Maida

Melitese-Bovese

Siderno-Val Gallico

Sp. Cittanova-Pizzo

Sp. Polistena-Bovalinese