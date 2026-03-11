Nella giornata di oggi, Anas ha disposto la riapertura al transito della Strada Statale 18 «Tirrena Inferiore» nel tratto compreso tra il km 503,760 e il km 507,200, ricadente nel territorio comunale.

La riapertura avviene a senso unico alternato regolato da impianto semaforico, al fine di consentire la prosecuzione in sicurezza degli interventi di messa in sicurezza del versante.

Il tratto stradale era stato chiuso al traffico lo scorso 31 gennaio 2026, a seguito della caduta di massi provocata dall’ondata di maltempo di carattere alluvionale, determinata dal passaggio dei cicloni «Harry» e «Ulrich».

Nei giorni scorsi sono state completate le attività di perlustrazione e disgaggio dei massi instabili, mentre sono attualmente in corso i lavori per la messa in opera delle barriere paramassi, interventi necessari per garantire condizioni di maggiore sicurezza lungo l’importante arteria viaria.

Il mantenimento del senso unico alternato è indispensabile per permettere la prosecuzione delle lavorazioni in sicurezza. Si informa inoltre che, in caso di nuove allerte meteo particolarmente severe, il tratto potrà essere nuovamente chiuso in via cautelativa fino al completamento del montaggio delle barriere paramassi previste.

Gli interventi proseguiranno senza interruzioni con l’obiettivo di ripristinare nel più breve tempo possibile la piena percorribilità della strada a doppio senso di marcia.

L’Amministrazione Comunale di Bagnara ringrazia Anas e tutte le strutture tecniche coinvolte per il lavoro svolto e per l’attenzione dimostrata verso la sicurezza del territorio, invitando al contempo gli automobilisti alla massima prudenza e al rispetto della segnaletica e delle indicazioni presenti lungo il tratto interessato dai lavori.

Inoltre, il Sindaco di Bagnara Calabra ha richiesto agli enti competenti l’avvio di un monitoraggio approfondito dell’intero sistema collinare e delle gole che insistono sia sul tratto della SS18 interessato dagli interventi, sia sull’area a monte del centro abitato. L’obiettivo è quello di acquisire un quadro aggiornato dello stato dei luoghi che sovrastano il territorio comunale, con particolare attenzione ai punti che in passato sono stati interessati dagli interventi di demolizione del vecchio tracciato autostradale.

Tale attività di verifica è ritenuta fondamentale per programmare eventuali interventi preventivi, finalizzati alla pulizia e alla rimozione di materiali instabili, nonché alla messa in sicurezza complessiva del territorio, con specifico riferimento alla viabilità, al centro abitato, ai corsi d’acqua e alle fiumare, oltre che ai canali tombati, al fine di garantire condizioni sempre maggiori di sicurezza per la comunità.