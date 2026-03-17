La finalità dei controlli è di intercettare ed interrompere la filiera di illegalità legata all’oro rosso, attraverso verifiche sulle autorizzazioni all’esercizio dell’attività ed al trattamento dei materiali nei centri di rottamazione
Usb e Orsa invocano verifiche da parte di Dogana e Guardia di finanza e invitano i portuali a non movimentare i container sospetti: «Riflettere sulla propria responsabilità nella catena della guerra». Orrico (M5S): «Grave, vogliamo risposte»
Intervento all’alba in località Pietra di Fronte: decisive le squadre di Siderno e Monasterace con gli specialisti Speleo Alpini. L’uomo recuperato con l’autoscala e trasportato all’ospedale di Locri con contusioni e abrasioni
Il pedone era stato travolto da un’auto, ed il decesso arriva a poche ore da quello del 74enne coinvolto in un incidente a Ravagnese lo scorso 5 marzo. La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria mentre proseguono gli accertamenti sulla dinamica
Le carte dell’indagine che ha portato all’arresto di quattro persone per le razzie nell’ospedale di Melito Porto Salvo. I magistrati sospettano un giro più vasto: «Cinque episodi in regione e altri nel resto d’Italia». Atti già inviati alle Procure competenti
Il procuratore Giuseppe Borrelli commenta l’operazione che ha portato all’arresto dei responsabili dei furti di farmaci oncologici all’ospedale di Melito. «Un fatto gravissimo e oneroso per le casse pubbliche».
I Carabinieri della Compagnia di Melito Porto Salvo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro soggetti originari di Napoli e provincia. Le indagini della Procura di Reggio Calabria hanno ricostruito una rete criminale specializzata nei furti di medicinali salvavita.
Servizio ad alta visibilità disposto a livello nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria. Agenti impegnati nelle stazioni e a bordo dei treni con metal detector e dispositivi per controlli in tempo reale.
L’uomo è stato fermato dagli agenti del Commissariato di Polizia durante un servizio di osservazione nelle campagne della zona. Nascosto tra le sterpaglie uno zaino con hashish, marijuana e un bilancino di precisione.
Ribaltato il verdetto per Michele La Rosa dopo che la difesa ha portato sul banco dei testimoni la persona offesa: l’imputato avrebbe soltanto suggerito di assecondare la richiesta. Ecco tutti i verdetti per il procedimento nato dopo l’inchiesta sulla cosca Pesce
Bottino da 3,5 milioni dopo quattro blitz in sette mesi al Policlinico universitario Federico II. La banda avrebbe contato su una guardia giurata infedele nella struttura sanitaria campana. Coinvolto anche il figlio dodicenne di uno dei capi
L’avvocato Domenico Infantino: «Decisivo, ai fini del ribaltamento del giudizio di primo grado, è stato l’esito della rinnovazione istruttoria, avente ad oggetto l’esame della persona offesa». Assolto anche Antonino Palaia difeso dall’avvocato Carmelo Naso
Sottratti medicinali per oltre 1,2 milioni di euro. I dettagli saranno illustrati in conferenza stampa dal Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria Giuseppe Borrelli terrà questa mattina alle ore 12