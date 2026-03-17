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martedì17 marzo2026
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ULTIMA ORA
l’operazione

Reggio, controlli straordinari della Polfer per il contrasto dei furti di rame in ambito ferroviario

La finalità dei controlli è di intercettare ed interrompere la filiera di illegalità legata all’oro rosso, attraverso verifiche sulle autorizzazioni all’esercizio dell’attività ed al trattamento dei materiali nei centri di rottamazione
redazione
Reggio,\u00A0controlli straordinari della Polfer per il contrasto dei furti di rame in ambito ferroviario\n
Accertamenti in corso

Autostrada A2 del Mediterraneo, incidente nel tratto tra Gioia Tauro e Palmi: un ferito lieve

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Palmi, gli agenti della Polizia Stradale, il personale sanitario del 118 e l’Anas
Redazione
Autostrada A2 del Mediterraneo, incidente nel tratto\u00A0tra Gioia Tauro e Palmi: un ferito lieve\n
La denuncia

«Al porto di Gioia Tauro container con materiale bellico diretto in Israele», i sindacati chiedono controlli

Usb e Orsa invocano verifiche da parte di Dogana e Guardia di finanza e invitano i portuali a non movimentare i container sospetti: «Riflettere sulla propria responsabilità nella catena della guerra». Orrico (M5S): «Grave, vogliamo risposte»
Redazione Cronaca
«Al porto di Gioia Tauro container con materiale bellico diretto in Israele», i sindacati chiedono controlli\n
maltempo

Salvataggio eroico a Cardeto, i Vigili del Fuoco strappano un uomo alla furia del torrente in piena

Le operazioni si sono svolte in condizioni estreme: soccorritori e malcapitato sono stati travolti dall’acqua, rimanendo per alcuni istanti completamente immersi e bloccati
redazione
Salvataggio eroico a Cardeto,\u00A0i Vigili del Fuoco strappano un uomo alla furia del torrente in piena\n

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Evitata tragedia

Marina di Gioiosa Ionica, tenta di dar fuoco all’abitazione dei vicini con una bombola del gas: arrestata una donna

Grazie al tempestivo intervento di Polizia e Vigili del Fuoco, evacuate le persone senza feriti; la donna è stata arrestata e posta in custodia cautelare
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16 marzo 2026
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Roccella Ionica, uomo precipita in un dirupo di 40 metri: salvato dai Vigili del Fuoco dopo ore di lavoro

Intervento all’alba in località Pietra di Fronte: decisive le squadre di Siderno e Monasterace con gli specialisti Speleo Alpini. L’uomo recuperato con l’autoscala e trasportato all’ospedale di Locri con contusioni e abrasioni
Redazione
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Cronaca

Rapina a mano armata al Toys Center di Reggio, arrestati i due autori

Il fatto risale al 22 dicembre 2025 quando all’interno del punto vendita di via De Nava due soggetti entravano con il volto coperto da passamontagna e rubavano dalla cassaforte di 45mila euro
14 marzo 2026
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Tragico epilogo

Catona, muore il 79enne investito a febbraio: l’uomo era ricoverato in condizioni critiche al Gom

Il pedone era stato travolto da un’auto, ed il decesso arriva a poche ore da quello del 74enne coinvolto in un incidente a Ravagnese lo scorso 5 marzo. La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria mentre proseguono gli accertamenti sulla dinamica
Silvio Cacciatore
13 marzo 2026
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Fermato

Incendio al Sunset di Palmi, c’è un indagato: il rogo per ripicca dopo un diverbio con i titolari

Continuano gli approfondimenti della Procura. Quando le fiamme si sono propagate la sera dell’8 marzo erano presenti numerosi clienti che per fortuna sono riusciti a mettersi in salvo
Giuseppe Mancini
13 marzo 2026
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Ravagnese, morto il pedone investito da un ciclomotore. Proseguono le indagini sulla dinamica dell’incidente

L’uomo, 74 anni, è deceduto al Gom dopo il ricovero d’urgenza una settimana fa. Alla guida del mezzo un minore
Melania Neri
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Senza scrupoli

Farmaci tumorali rubati in Calabria e venduti al Nord, l’inchiesta si allarga: «Furti anche a Gioia Tauro, c’è un circuito ampio»

Le carte dell’indagine che ha portato all’arresto di quattro persone per le razzie nell’ospedale di Melito Porto Salvo. I magistrati sospettano un giro più vasto: «Cinque episodi in regione e altri nel resto d’Italia». Atti già inviati alle Procure competenti
Pablo Petrasso
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Indagine giudiziaria

Furti di farmaci oncologici a Melito, il procuratore Borrelli: «Un fatto gravissimo e oneroso per lo Stato»

Il procuratore Giuseppe Borrelli commenta l’operazione che ha portato all’arresto dei responsabili dei furti di farmaci oncologici all’ospedale di Melito. «Un fatto gravissimo e oneroso per le casse pubbliche».
Silvio Cacciatore
12 marzo 2026
Ore 11:51
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Numeri preoccupanti

Piccoli ‘ndranghetisti crescono: in Calabria aumenta l’incidenza dei minori indagati per mafia, sono lo 0,07 per mille

I dati di Save the Children sui reati nel rapporto “(Dis)armati. Un'indagine sulla diffusione della violenza giovanile, tra percezione e realtà”. Crescono le denunce per lesioni personali e rapine
Redazione Attualità
12 marzo 2026
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Sanità e criminalità

Melito, maxi furto di farmaci oncologici all’ospedale “Tiberio Evoli”: arrestati quattro uomini, danno da oltre 1,2 milioni

I Carabinieri della Compagnia di Melito Porto Salvo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro soggetti originari di Napoli e provincia. Le indagini della Procura di Reggio Calabria hanno ricostruito una rete criminale specializzata nei furti di medicinali salvavita.
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Controlli straordinari nelle stazioni calabresi: operazione della Polfer per la sicurezza dei viaggiatori

Servizio ad alta visibilità disposto a livello nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria. Agenti impegnati nelle stazioni e a bordo dei treni con metal detector e dispositivi per controlli in tempo reale.
Redazione
12 marzo 2026
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Controlli sul territorio

Arghillà, servizio massivo della Polizia Locale: denunciate cinque persone per furti di acqua ed energia

L’operazione è stata condotta nell’ambito del focus ‘ndrangheta con il supporto dei tecnici Enel Distribuzione e Sorical. Dopo i controlli danneggiato un mezzo Enel con i pneumatici squarciati.
Redazione
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Controlli antidroga

Taurianova, arrestato 30enne per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti

L’uomo è stato fermato dagli agenti del Commissariato di Polizia durante un servizio di osservazione nelle campagne della zona. Nascosto tra le sterpaglie uno zaino con hashish, marijuana e un bilancino di precisione.
Redazione
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Occhiuto: «Ignobile rubare farmaci oncologici»

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Nel corso della mattinata anche un momento artistico e di forte impatto emotivo con lo spettacolo “Io d’amore non muoio”
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Non partecipò all’estorsione, assolto in appello dopo la condanna a 8 anni in primo grado: la sentenza Handover – NOMI

Ribaltato il verdetto per Michele La Rosa dopo che la difesa ha portato sul banco dei testimoni la persona offesa: l’imputato avrebbe soltanto suggerito di assecondare la richiesta. Ecco tutti i verdetti per il procedimento nato dopo l’inchiesta sulla cosca Pesce
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Furti milionari di farmaci tumorali e salvavita in Calabria, a Napoli la base operativa della gang: l’inchiesta campana

Bottino da 3,5 milioni dopo quattro blitz in sette mesi al Policlinico universitario Federico II. La banda avrebbe contato su una guardia giurata infedele nella struttura sanitaria campana. Coinvolto anche il figlio dodicenne di uno dei capi
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L’avvocato Domenico Infantino: «Decisivo, ai fini del ribaltamento del giudizio di primo grado, è stato l’esito della rinnovazione istruttoria, avente ad oggetto l’esame della persona offesa». Assolto anche Antonino Palaia difeso dall’avvocato Carmelo Naso
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Sottratti medicinali per oltre 1,2 milioni di euro. I dettagli saranno illustrati in conferenza stampa dal Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria Giuseppe Borrelli terrà questa mattina alle ore 12
12 marzo 2026
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Furto di farmaci oncologici da 1,2 milioni di euro in ospedale, arresti a Melito Porto Salvo

I carabinieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di diverse persone ritenute responsabili di aver sottratto medicinali ad alto costo 
Redazione Cronaca
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