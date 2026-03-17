L’evento si terrà venerdì 20 marzo alle 19 al Palazzo della Cultura di via Trieste. Dialogheranno con la giornalista di LaC News24 Alessia Truzzolillo anche la pm Eleonora Mazzitelli, il giornalista Luca Sommi e il professore Antonio Nicaso. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sui siti e canali social del network LaC
Appuntamento al Teatro al Castello il prossimo 21 agosto con l’artista reduce da un Sanremo che l’ha vista protagonista con “Magica Favola”, tra i cinque finalisti in gara, poi giunta quarta, e con il brano nella Top10 della classifica Fimi
Tre giorni e sei repliche tutte sold out: in 5mila hanno applaudito allo spettacolo. I ringraziamenti del promoter Ruggero Pegna: «Sentire meravigliosi commenti unanimi al termine di ogni replica ha riempito di gioia me e tutto il cast»
Il tour sarà in scena in Italia nell'anno in cui il Maestro celebrerà i suoi 80 anni, diventando così un’occasione speciale per ascoltare dal vivo e ripercorrere i brani di uno degli artisti e compositori più celebri nel Mondo
Gli impianti cittadini continuano ad ospitare grandi eventi sportivi, ma nel mercato della musica live i tour guardano altrove: alla Città dello Stretto serve una strategia per tornare nella mappa dei grandi live nazionali e internazionali
Un appuntamento imperdibile per gli amanti del rock, della lirica e delle grandi performance dal vivo. Il Primo giugno andrà in scena la storia del rock rivisitata in chiave contemporanea, celebrata con un’energia senza pari
L’incontro sarà un momento di confronto e approfondimento su un tema complesso e spesso poco
raccontato: il rapporto tra violenza di genere, dinamiche di potere e criminalità organizzata, analizzato attraverso la ricerca e la narrazione dell’autrice
Il 4 marzo 2026 nella Sala A. Caridi l’iniziativa promossa dalla Parrocchia San Demetrio e dall’Azione Cattolica metterà a confronto sostenitori del Sì e del No sulla riforma degli articoli della Costituzione