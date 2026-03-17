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martedì17 marzo2026
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ULTIMA ORA
Verso il referendum

A Locri un incontro sulla riforma della giustizia con il procuratore Gratteri che spiegherà le ragioni del No 

L’evento si terrà venerdì 20 marzo alle 19 al Palazzo della Cultura di via Trieste. Dialogheranno con la giornalista di LaC News24 Alessia Truzzolillo anche la pm Eleonora Mazzitelli, il giornalista Luca Sommi e il professore Antonio Nicaso. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sui siti e canali social del network LaC
Redazione Attualità
A Locri un incontro sulla riforma della giustizia con il\u00A0procuratore Gratteri che spiegherà\u00A0le ragioni del No\u00A0\n
Eventi

Roccella Summer Festival, nel cast anche Luchè

Il rapper napoletano atteso sul palco del Teatro al Castello il prossimo 9 agosto
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“Sud e Futuri - Oltre il mare”: a Scilla l’evento organizzato dalla Fondazione Magna Grecia

Obiettivo dell’evento è quello di stimolare un dibattito sul turismo sostenibile in grado di attrarre visitatori dodici mesi l’anno e aprire scenari strategici sul futuro del territorio
Redazione
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Eventi

Al Roccella Summer Festival 2026 approda Arisa approda

Appuntamento al Teatro al Castello il prossimo 21 agosto con l’artista reduce da un Sanremo che l’ha vista protagonista con “Magica Favola”, tra i cinque finalisti in gara, poi giunta quarta, e con il brano nella Top10 della classifica Fimi
Redazione
Al Roccella Summer Festival 2026 approda\u00A0Arisa approda\n

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