Il confronto, definito da più partecipanti come franco e diretto, ha portato a ribadire con fermezza la volontà di proseguire nel progetto politico già avviato, valorizzando le persone che hanno contribuito alla costruzione della lista
Tra i compiti principali affidati al Commissario vi sono l’amministrazione del patrimonio residuo dell’Amministrazione, la liquidazione dei debiti pregressi e la garanzia che l’intera procedura si svolga nel rispetto delle norme vigenti, dei principi di legalità e della massima trasparenza
Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud ha partecipato ad un incontro di approfondimento: «Occasione storica per decidere che tipo di giustizia vogliamo consegnare alle nuove generazioni»
Il segretario cittadino del circolo Pd Tonino Giordano Villa San Giovanni: «Sarebbe il primo essenziale passo per giungere alla piena autonomia e liberazione di Villa dai 'padroni del vapore' che la strozzano»
A Palazzo San Giorgio il laboratorio di Anci nazionale sulla pratica di “mappare” il Dup per misurarne gli effetti sulla popolazione giovanile. Il sindaco ff Battaglia: «Scelta di campo per creare sviluppo e tutelare i diritti delle generazioni future»