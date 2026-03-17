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martedì17 marzo2026
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ULTIMA ORA
La grande incompiuta

Fari sulla Bovalino-Bagnara, nasce un comitato di imprenditori: «Intollerabile il disinteresse della politica»

Domenica un incontro per sollecitare la ripresa dei lavori. Bonfà: «Ripercussioni drammatiche sull’economia locale»
Ilario Balì
Fari sulla Bovalino-Bagnara, nasce un comitato di imprenditori: «Intollerabile il disinteresse della politica»\n
Il veto

Comune Reggio, Noi Moderati respinge l’ingresso di Nicola Paris nella compagine elettorale

Il confronto, definito da più partecipanti come franco e diretto, ha portato a ribadire con fermezza la volontà di proseguire nel progetto politico già avviato, valorizzando le persone che hanno contribuito alla costruzione della lista
Redazione
Comune Reggio, Noi Moderati\u00A0respinge l’ingresso di\u00A0Nicola Paris nella compagine elettorale\n
L'insediamento

Comune di San Roberto in dissesto finanziario, il commissario liquidatore Battaglia avvia la nuova fase dell’iter

Tra i compiti principali affidati al Commissario vi sono l’amministrazione del patrimonio residuo dell’Amministrazione, la liquidazione dei debiti pregressi e la garanzia che l’intera procedura si svolga nel rispetto delle norme vigenti, dei principi di legalità e della massima trasparenza
Redazione
Comune di San Roberto in dissesto finanziario, il\u00A0commissario liquidatore\u00A0Battaglia\u00A0avvia\u00A0la\u00A0nuova fase dell’iter\n
scontro politico

Cittanova, il Tar annulla il regolamento sull’inquinamento acustico

Accolto il ricorso della Globo Padel Tennis Club. Il Partito Democratico attacca: «Provvedimento illegittimo e punitivo, avevamo chiesto il ritiro».
Redazione
Cittanova, il Tar annulla il regolamento sull’inquinamento acustico\n

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Elisa Barresi intervista Gianpaolo Catanzariti

17 marzo 2026
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Bovalino-Bagnara, nasce un comitato di imprenditori

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17 marzo 2026
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Comunali Reggio, Battaglia vince le primarie

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17 marzo 2026
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consiglio comunale

Cittanova, parere sull’incompatibilità del sindaco Antico: scontro sulla delibera di Giunta

Dalla richiesta del Prefetto al nuovo passaggio in Consiglio comunale, fino alla polemica sull’acquisizione di un parere legale: l’atto della Giunta accende il confronto politico e istituzionale.
Redazione
17 marzo 2026
Ore 20:06
Cittanova, parere sull’incompatibilità del sindaco Antico: scontro sulla delibera di Giunta\n
“Un passo in più”

Fino a 10mila euro di contributi per le donne che affrontano cure oncologiche, da domani via alle domande

L’assessore al Welfare Pasqualina Straface: «Non è un semplice atto amministrativo ma una scelta politica e umana precisa»
Redazione
17 marzo 2026
Ore 16:21
Fino a 10mila euro di contributi per le donne che affrontano cure oncologiche, da domani via alle domande\n
La proposta

Caulonia, appello di Lancia a Cagliuso: «Nomini Maiolo assessore esterno»

L’ex vicesindaco, che ha votato il bilancio evitando il commissariamento, scrive al primo cittadino: «Per un’apertura alla società civile e per una nuova stagione di coesione cittadina»
Ilario Balì
17 marzo 2026
Ore 15:10
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l’annuncio

Metrocity, stanziati 100.000 in favore del welfare dei dipendenti

Su sollecitazione della Cisl Fp è stata effettuata una variazione di bilancio che consente di non far sottrarre ad altre destinazioni le risorse necessarie
redazione
17 marzo 2026
Ore 13:29
Metrocity,\u00A0stanziati 100.000 in favore del welfare dei dipendenti\n
le dichiarazioni

Ue, Nesci: «Ok della Commissione Regi al progetto per Arghillà»

L’europarlamentare reggino: «Da Bruxelles un’opportunità concreta per il sud»
redazione
17 marzo 2026
Ore 13:16
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le dichiarazioni

Reggio, Lia: «Il quartiere di Arangea: la straordinarietà di un paesaggio deturpato da promesse mancate»

Tra le tappe più significative del percorso anche il baglio Attanasio, raro esempio di masseria fortificata del Settecento, oggi in stato di parziale abbandono
redazione
17 marzo 2026
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Separazioni delle carriere

Villa San Giovanni ospita il convegno sulla riforma costituzionale della giustizia: “Il Sì consapevole alla riforma”

Convegno promosso nell’ambito della campagna informativa in vista del referendum del 22 e 23 marzo 2026
17 marzo 2026
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Primarie del Centrosinistra

I Giovani Democratici di Reggio esprimono il loro entusiasmo per la vittoria di Mimmo Battaglia 

Redazione
17 marzo 2026
Ore 09:57
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La convocazione

Reggio, domani il consiglio Metropolitano a palazzo Alvaro

Interventi di riqualificazione urbana, avvisi per progetti contro il Cyberbullismo e a sostegno delle persone anziane tra le proposte all’ordine del giorno
17 marzo 2026
Ore 09:43
Reggio, domani il consiglio Metropolitano a palazzo Alvaro\n
Primarie Centrosinistra

Casa Riformista Italia Viva Reggio: «Il 32% dei consensi, rappresenta un risultato politico importante»

«Ripartiamo con crescente determinazione per contribuire alla costruzione di un centro-sinistra riformista, largo e credibile»
17 marzo 2026
Ore 07:45
Casa Riformista\u00A0Italia Viva Reggio:\u00A0«Il\u00A032% dei consensi, rappresenta un risultato politico importante»\n
La denuncia

Platì, Foti: «Revocato ieri l’avviso di convocazione del Consiglio del 23 febbraio. Democrazia a rischio»

Il consigliere comunale presenta una richiesta di accesso agli atti, così da chiarire le motivazioni della decisione e ristabilire legalità e trasparenza
17 marzo 2026
Ore 06:49
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Verso il 22 marzo

Referendum giustizia, Sbarra a Locri per sostenere il Sì: «Il nuovo sistema rafforzerà l’autonomia e la terzietà del giudice»

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud ha partecipato ad un incontro di approfondimento: «Occasione storica per decidere che tipo di giustizia vogliamo consegnare alle nuove generazioni»
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17 marzo 2026
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Dibattito

Il Sottosegretario Sbarra a Locri ad una iniziativa sulle ragioni del SÌ al Referendum sulla Giustizia

L’intervento all’incontro pubblico per sottolineare il valore del voto del 22 e 23 marzo per il futuro del sistema giudiziario
Redazione
16 marzo 2026
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Verso le elezioni

Primarie, Filomena Greco: «Il risultato di Giovanni Muraca rafforza l’area riformista del centrosinistra»

La commissaria regionale di Italia Viva sottolinea il valore politico del consenso raccolto dal candidato e invita il campo progressista a ripartire da programmi e partecipazione
Redazione
16 marzo 2026
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Primarie, Filomena Greco: «Il risultato di Giovanni Muraca rafforza l’area riformista del centrosinistra»\n
L’analisi

Villa, Musolino (Pd): «Il porto a Sud è l'alternativa tecnica, politica, culturale al Ponte»

Il segretario cittadino del circolo Pd Tonino Giordano Villa San Giovanni: «Sarebbe il primo essenziale passo per giungere alla piena autonomia e liberazione di Villa dai 'padroni del vapore' che la strozzano» 
16 marzo 2026
Ore 17:03
Villa, Musolino (Pd): «Il porto a Sud\u00A0è\u00A0l'alternativa tecnica, politica, culturale al Ponte»\n
Civico consesso

Reggio, mercoledì la prima convocazione del Consiglio Comunale

Nel caso in cui la seduta andasse deserta per mancanza del numero legale, sarebbe convocata in via urgente di seconda convocazione il giorno 19.03.2026 alle ore 8
16 marzo 2026
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Roccella Jonica

Roccella Jonica, “Roccella in Comune”: «Porto delle Grazie, fondi europei usati senza una vera visione di sviluppo»

Il movimento politico critica il progetto di riqualificazione finanziato con risorse FEAMPA: «Manca un mercato ittico locale, occasione persa per la marineria»
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16 marzo 2026
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Platì, revocata la seduta sul bilancio: Ferrara denuncia gravi irregolarità procedurali

Il presidente del Consiglio comunale segnala anomalie nell’accesso agli atti e informa la Prefettura. «Atto di responsabilità per tutelare legalità amministrativa e prerogative dei consiglieri»
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16 marzo 2026
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Comune di Reggio Calabria primo nel Sud ad adottare la Valutazione di impatto generazionale

A Palazzo San Giorgio il laboratorio di Anci nazionale sulla pratica di “mappare” il Dup per misurarne gli effetti sulla popolazione giovanile. Il sindaco ff Battaglia: «Scelta di campo per creare sviluppo e tutelare i diritti delle generazioni future»
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Primarie del centrosinistra, Panetta: «Grande partecipazione e larga vittoria di Battaglia»

Il segretario metropolitano del Pd sottolinea la partecipazione dei cittadini e parla di «una prova di maturità politica» per la coalizione reggina
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