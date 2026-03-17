Economia e lavoro

L’allarme lanciato da Assoutenti che ha realizzato un monitoraggio: 343 euro per andare da Milano a Crotone, 324 euro da Roma a Reggio Calabria (308 euro se si parte da Milano). Anche per i treni costi altissimi
Il socio accomandatario replica alla nota della Cisl FP e sottolinea: «Nonostante le difficoltà, i servizi continuano a essere svolti in maniera impeccabile. Inutile creare allarmismi. Non appena le condizioni lo consentiranno saranno corrisposti tutti gli emolumenti»
Da Gioia Tauro a Saline Joniche, la spinta verso la costruzione del collegamento stabile con la Sicilia riapre la partita della portualità calabrese e impone un confronto su logistica, sicurezza del territorio e capacità di governare il cambiamento
Dal 26 al 27 aprile la Città Metropolitana di Reggio Calabria sarà presente alla fiera internazionale con otto aziende del territorio. Versace e Mantegna: «Il mercato britannico rappresenta un’opportunità strategica per i nostri prodotti».
I costi più bassi si registrano invece a Catanzaro, dove al self service il gasolio si trova anche a 1,90 € e la benzina a 1,77 €. Ecco il nostro viaggio nelle cinque province alla ricerca dei distributori più economici
Nel programma di approfondimento Dentro la Notizia, il presidente dell’accademia e del museo dei Bergamotto, Vittorio Caminiti e il maestro gelatiere Vincenzo Pennestrì “raccontano” l’unicità del pregiato agrume reggino, sempre più protagonista del mondo dell’enogastronomia e della pasticceria, della cosmesi e della profumeria
Durante gli interventi, le esperte hanno illustrato strumenti, incentivi e percorsi di accompagnamento per la creazione d’impresa, con un focus sui bandi europei e regionali, sui tirocini e sulle politiche attive del lavoro
Reggio Calabria traina le esportazioni, seguita da Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone. Tra i settori più esportati nel 2025 figurano agroalimentare, farmaceutico, tessile e macchinari. La regione registra incrementi verso Ue, Usa e mercati asiatici
VIDEO | Oggi a Reggio la visita istituzionale a palazzo Campanella della delegazione guidata dal sovrintendente del porto brasiliano, João Paulo Tavares Bastos: «Invierò presto una bozza di accordo da formalizzare. La Calabria è bellissima. Grazie per l’accoglienza vi aspettiamo per ricambiare»
VIDEO | Il presidente di Confesercenti Reggio Calabria ospite del format “A tu per tu” negli studi de ilReggino: turismo, sviluppo e governance tra i pilastri del documento strategico presentato dall’associazione