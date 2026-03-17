Economia e lavoro

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martedì17 marzo2026
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ULTIMA ORA
Intesa storica

Stretto di Messina, Bluferries sigla un accordo di secondo livello per il personale marittimo

L’Amministratore delegato Giuseppe Sciumè protagonista del percorso di dialogo che rafforza lavoro, efficienza e collegamenti tra le due sponde
Redazione
Stretto di Messina, Bluferries sigla un accordo di secondo livello\u00A0per il personale marittimo\n
Prezzi alle stelle

Tornare in Calabria per Pasqua resta un lusso: oltre 300 euro per un volo fino a Reggio o Crotone

L’allarme lanciato da Assoutenti che ha realizzato un monitoraggio: «Prezzi destinati a salire a causa dell’aumento dei prezzi dei carburanti». Anche per i treni costi altissimi
Redazione Economia
Tornare in Calabria per Pasqua resta un lusso:\u00A0oltre 300 euro per un volo fino a Reggio o Crotone\n
Oro Verde

Reggio si prepara ad accogliere il festival Essentia, il Festival degli Oli Essenziali e dei Profumi

Martedì la conferenza stampa della kermesse in occasione della quale sarà lanciata la candidatura della città Stretto a Capitale degli Oli Essenziali di Agrumi e del bergamotto
Redazione
Reggio si prepara ad accogliere il festival Essentia, il\u00A0Festival degli Oli\u00A0Essenziali e dei Profumi\n
Accordo strategico

Camera di commercio di Reggio e Camera Arbitrale di Milano, una nuova alleanza al servizio delle imprese reggine

Sottoscritta qualche giorno fa la convenzione presentata questo pomeriggio in occasione del convegno “L’Arbitrato: opportunità per le imprese” svoltosi nel salone della sede camerale
Anna Foti
Camera di commercio di Reggio e Camera Arbitrale di Milano, una nuova alleanza al servizio delle imprese reggine\n

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da palazzo alvaro

Città Metropolitana, FP CGIL e RSU: «Soddisfazione per l’aumento del fondo Welfare. Chiesto aumento dei buoni pasto da 7 a 10 euro»

Il sindacato evidenzia risultati ed aperture dopo le richieste ufficialmente avanzate all'Ente
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Arbitrato e imprese, a Reggio l’accordo con la Camera Arbitrale di Milano

Domani, martedì 17, la presentazione della convenzione con la CAM di Milano per la gestione congiunta dei procedimenti arbitrali
Redazione
16 marzo 2026
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Il report

Pasqua amara anche per chi torna nel Vibonese, voli alle stelle verso gli aeroporti calabresi: «Prezzi destinati a salire»

L’allarme lanciato da Assoutenti che ha realizzato un monitoraggio: 343 euro per andare da Milano a Crotone, 324 euro da Roma a Reggio Calabria (308 euro se si parte da Milano). Anche per i treni costi altissimi
Redazione
15 marzo 2026
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Rider, presidio sul corso Garibaldi a Reggio: «Basta cottimo, servono salario e diritti»

L’iniziativa si inserisce nella mobilitazione promossa dalla CGIL Nazionale dopo l’inchiesta della Procura di Milano che ha portato al controllo giudiziario delle piattaforme Glovo e Deliveroo
redazione
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Guerra dell'oro verde

Bergamotto di Reggio Calabria, nuovo ricorso al Tar sull’IGP: si riapre la sfida dopo il via libera del Ministero

Il dossier approdato a Bruxelles torna al centro dello scontro amministrativo: nel mirino gli atti che hanno chiuso la fase nazionale delle opposizioni
Silvio Cacciatore
14 marzo 2026
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L’analisi

A Reggio cambia il tessuto economico cittadino

Confcommercio: «Meno negozi tradizionali, crescono ristorazione e servizi. Il commercio di prossimità deve tornare al centro delle politiche urbane»
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Le precisazioni

Stipendi cooperative Abu e Baby Garden, Mosca: «Ritardi dovuti a responsabilità del Comune non delle aziende»

Il socio accomandatario replica alla nota della Cisl FP e sottolinea: «Nonostante le difficoltà, i servizi continuano a essere svolti in maniera impeccabile. Inutile creare allarmismi. Non appena le condizioni lo consentiranno saranno corrisposti tutti gli emolumenti»
14 marzo 2026
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Porti e Ponte, la Calabria davanti al nodo infrastrutture: lo sviluppo possibile passa dall'intermodalità

Da Gioia Tauro a Saline Joniche, la spinta verso la costruzione del collegamento stabile con la Sicilia riapre la partita della portualità calabrese e impone un confronto su logistica, sicurezza del territorio e capacità di governare il cambiamento
Silvio Cacciatore
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il focus

Aeroporti calabresi, crescita dei voli ma mancano lavoratori: l’Ugl Ta Calabria chiede stabilizzazioni

Particolare preoccupazione è stata espressa in merito all’attuale sistema delle relazioni industriali, che secondo il sindacato presenta elementi di forte criticità
redazione
13 marzo 2026
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Economia e lavoro

La Città Metropolitana di Reggio Calabria torna al Real Italian Wine&Food experience di Londra. Riaperto l’avviso per le aziende  

Dal 26 al 27 aprile la Città Metropolitana di Reggio Calabria sarà presente alla fiera internazionale con otto aziende del territorio. Versace e Mantegna: «Il mercato britannico rappresenta un’opportunità strategica per i nostri prodotti».
Redazione
13 marzo 2026
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“Dammi il 5!”, pubblicati sul sito del Comune i bandi a sostegno dell’occupazione

Quattro avvisi finanziati dal PN Metro Plus 2021–2027 puntano su occupazione, reinserimento lavorativo e contributi a fondo perduto
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Carburante, quanto mi costi: la mappa dei prezzi in Calabria. Record a Crotone con il diesel (servito) a 2,59 euro

I costi più bassi si registrano invece a Catanzaro, dove al self service il gasolio si trova anche a 1,90 € e la benzina a 1,77 €. Ecco il nostro viaggio nelle cinque province alla ricerca dei distributori più economici
Francesca Giofrè
13 marzo 2026
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Reggio Calabria aderisce alla rottamazione Quinquies, l’UPPI plaude al Comune

L’iniziativa mira a consentire ai contribuenti di rientrare gradualmente dai debiti maturati nei confronti dell’ente
reggio calabria
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Eccellenza nel mondo

Dalla riva dello Stretto la proposta: Reggio, città degli Oli Essenziali di Agrumi e di Bergamotto

Nel programma di approfondimento Dentro la Notizia, il presidente dell’accademia e del museo dei Bergamotto, Vittorio Caminiti e il maestro gelatiere Vincenzo Pennestrì “raccontano” l’unicità del pregiato agrume reggino, sempre più protagonista del mondo dell’enogastronomia e della pasticceria, della cosmesi e della profumeria
Anna Foti
12 marzo 2026
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Servizi a rischio

Stipendi non pagati, Cisl Fp: «Il comune di Reggio intervenga a tutela dei dipendenti delle cooperative Baby Garden e Abu»

L'organizzazione sindacale denuncia il mancato versamento delle mensilità di dicembre 2025 e gennaio 2026 per gli Assistenti Educativi (Lotto 4) delle due cooperative
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A Melito un momento di confronto tra aziende sui temi del lavoro e dell’imprenditoria giovanile

Durante gli interventi, le esperte hanno illustrato strumenti, incentivi e percorsi di accompagnamento per la creazione d’impresa, con un focus sui bandi europei e regionali, sui tirocini e sulle politiche attive del lavoro
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Made in Calabria mai così bene, l’export supera 1 miliardo di euro: crescita del 10,8%, tra le migliori in Italia

Reggio Calabria traina le esportazioni, seguita da Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone. Tra i settori più esportati nel 2025 figurano agroalimentare, farmaceutico, tessile e macchinari. La regione registra incrementi verso Ue, Usa e mercati asiatici
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Il vino e l’olio calabresi in Brasile: avviata una interlocuzione per favorire scambi commerciali tra i porti di Gioia Tauro e Itajaí

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Anna Foti
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Visione Reggio 2030, Aloisio: «Serve una strategia per il futuro della città»

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Il documento strategico approvato dal Consiglio direttivo individua le priorità per il rilancio del territorio e sarà la base di confronto con i candidati alle prossime elezioni amministrative
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