La Riviera dei Gelsomini continua a distinguersi tra le eccellenze balneari italiane. Anche per il 2026 la Bandiera Blu è stata assegnata a Roccella Jonica, Siderno e Caulonia, mentre per Locri arriva uno storico riconoscimento ottenuto per la prima volta.

La cerimonia ufficiale di consegna si è svolta oggi a Roma, alla presenza dei rappresentanti dei Comuni premiati e dei vertici della Foundation for Environmental Education (FEE), l’organismo internazionale che ogni anno valuta la qualità delle acque, i servizi offerti, la livello di sostenibilità ambientale e la gestione del territorio costiero.

Per il comprensorio ionico reggino si tratta di un risultato particolarmente significativo, che conferma il percorso avviato negli ultimi anni sul fronte della tutela ambientale, del decoro urbano e dell’accoglienza turistica.

Roccella Jonica mantiene così uno dei vessilli più prestigiosi del turismo balneare italiano, consolidando una tradizione ormai radicata. Conferma importante anche per Siderno e Caulonia, che riescono a conservare il riconoscimento grazie agli standard raggiunti in materia ambientale e ai servizi garantiti lungo il litorale.

Grande soddisfazione soprattutto a Locri, che entra per la prima volta nell’elenco delle località premiate. Un traguardo accolto con entusiasmo dall’amministrazione comunale e dagli operatori turistici del territorio, che vedono nella Bandiera Blu un’opportunità di crescita e promozione dell’intera area.

Il riconoscimento rappresenta infatti non solo un attestato di qualità ambientale, ma anche un importante strumento di valorizzazione turistica capace di rafforzare l’immagine della costa ionica calabrese a livello nazionale e internazionale.