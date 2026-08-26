Tra domani e sabato atteso il picco dell’ondata di calore
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Come da previsione l'ondata di calore ha subito una lieve flessione dell'ordine di 2-3°C su tutta la Calabria, ma con temperature che comunque si sono rivelate localmente molto elevate.
Ecco alcuni valori registrati dalle stazioni meteorologiche presenti sul territorio:
Torano Scalo: 39.2°C
Pietrastorta (RC): 38.7°C
Bisignano (CS): 38.5°C
Luzzi (CS): 38.3°C
Cosenza: 37.7°C
San Sosti (CS): 37.7°C
Belsito (CS): 37.5°C
Catona (RC): 37°C
Soverato (CZ): 36.8°C
Mileto (VV): 36.6°C
Feroleto della Chiesa (RC): 36.6°C
Rizziconi (RC): 36.6°C
Castrovillari (CS): 36.6°C
Reggio Calabria: 36.3°C
Catanzaro: 34.1°C
Vibo Valentia: 33.8°C
Crotone: 32.2°C
Ecco però che tra domani e sabato arriverà il picco di questa intensa ondata di caldo, con temperature che raggiungeranno i 38-40°C su quasi tutte le coste calabresi e con picchi che addirittura raggiungeranno valori fino ai 43-44°C nelle aree più interne.