Come da previsione l'ondata di calore ha subito una lieve flessione dell'ordine di 2-3°C su tutta la Calabria, ma con temperature che comunque si sono rivelate localmente molto elevate.

Ecco alcuni valori registrati dalle stazioni meteorologiche presenti sul territorio:

Torano Scalo: 39.2°C

Pietrastorta (RC): 38.7°C

Bisignano (CS): 38.5°C

Luzzi (CS): 38.3°C

Cosenza: 37.7°C

San Sosti (CS): 37.7°C

Belsito (CS): 37.5°C

Catona (RC): 37°C

Soverato (CZ): 36.8°C

Mileto (VV): 36.6°C

Feroleto della Chiesa (RC): 36.6°C

Rizziconi (RC): 36.6°C

Castrovillari (CS): 36.6°C

Reggio Calabria: 36.3°C

Catanzaro: 34.1°C

Vibo Valentia: 33.8°C

Crotone: 32.2°C

Ecco però che tra domani e sabato arriverà il picco di questa intensa ondata di caldo, con temperature che raggiungeranno i 38-40°C su quasi tutte le coste calabresi e con picchi che addirittura raggiungeranno valori fino ai 43-44°C nelle aree più interne.