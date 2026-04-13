L'elevata umidità sta causando anche nubi basse e nebbie specie sulle aree ioniche e interne dove il tasso di umidità si aggira intorno ai 90-95%

Come previsto il ciclone afro mediterraneo sta apportando molta nuvolosità su tutta la Regione, anche se in questo frangente non si sono verificate nessun tipo di precipitazione. Ad accompagnare ciò però è l'elevata concentrazione di pulviscolo desertico: i forti venti in quota di scirocco infatti stanno trasportando tanto pulviscolo sahariano che sta rendendo i cieli lattiginosi e giallognoli. L'elevata umidità sta causando anche nubi basse e nebbie specie sulle aree Joniche e interne dove il tasso di umidità si aggira intorno ai 90-95%.

In allegato la mappa della concentrazione di pulviscolo desertico sulla Calabria generata da Copernicus.