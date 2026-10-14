Al Centro Polifunzionale interverranno esperti del mondo accademico, della magistratura e delle professioni. Sarà lanciata ufficialmente “EcoMed Siderno 2027”, prima edizione del Festival dell’Ambiente, dei Diritti Umani e dell’Economia Relazionale nel Mediterraneo in programma il prossimo anno

Venerdì 16 ottobre alle ore 18 la Città di Siderno ospiterà una conferenza internazionale dal titolo “Dall’ecocidio alla sostenibilità territoriale. Sfide per una rigenerazione socio-ambientale della Locride”.

L’evento è organizzato dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni e dalla cattedra Unesco dell’Università Nazionale de la Plata, prestigioso ateneo argentino, e gode del patrocinio della Università “La Sapienza” di Roma (Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza) e dell’Università della Calabria (Dottorato in Politica, Cultura e Sviluppo del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali).

La conferenza avrà luogo nei locali del Centro Polifunzionale “Enzo Leonardo” di via Francesco Macrì, si aprirà col saluto del Sindaco Mariateresa Fragomeni e sarà moderata dall’esperto in pianificazione ambientale Nicola Tucci.

Interverranno la Direttrice del Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza dell’Università “La Sapienza” di Roma Donatella Strangio che parlerà di “Ambiente e sviluppo: tra convergenza e sostenibilità”; la docente dell’Unical Annamaria Vitale sul tema “Il ruolo della società civile nella gestione ambientale e sviluppo del territorio”; il magistrato Francesco Neri (a capo del pool che indagò sulle cosiddette “navi dei veleni”) che tratterà il tema “Il caso dell’ecocidio della Locride: dalla ferita storica alle sfide attuali”; l’avvocato esperto in appalti pubblici Francesco Tassone che parlerà di “Appalti pubblici e sostenibilità: norme, prassi e nuove opportunità”; e Francesco Vigliarolo, Direttore della Cattedra Unesco dell’Università Nazionale de La Plata che affronterà l’argomento de “La rigenerazione socio-ambientale del territorio: dalla presa di coscienza all’azione”.

Alle 19:30 è previsto il dibattito, mentre alle 20:30 si concluderanno i lavori.

L’importante conferenza costituirà l’occasione per lanciare ufficialmente “EcoMed Siderno 2027”, prima edizione del Festival dell’Ambiente, dei Diritti Umani e dell’Economia Relazionale nel Mediterraneo in programma il prossimo anno.