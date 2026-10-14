Venerdì 16 ottobre alle ore 18 la Città di Siderno ospiterà una conferenza internazionale dal titolo “Dall’ecocidio alla sostenibilità territoriale. Sfide per una rigenerazione socio-ambientale della Locride”.

L’evento è organizzato dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni e dalla cattedra Unesco dell’Università Nazionale de la Plata, prestigioso ateneo argentino, e gode del patrocinio della Università “La Sapienza” di Roma (Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza) e dell’Università della Calabria (Dottorato in Politica, Cultura e Sviluppo del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali).

La conferenza avrà luogo nei locali del Centro Polifunzionale “Enzo Leonardo” di via Francesco Macrì, si aprirà col saluto del Sindaco Mariateresa Fragomeni e sarà moderata dall’esperto in pianificazione ambientale Nicola Tucci.

Interverranno la Direttrice del Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza dell’Università “La Sapienza” di Roma Donatella Strangio che parlerà di “Ambiente e sviluppo: tra convergenza e sostenibilità”; la docente dell’Unical Annamaria Vitale sul tema “Il ruolo della società civile nella gestione ambientale e sviluppo del territorio”; il magistrato Francesco Neri (a capo del pool che indagò sulle cosiddette “navi dei veleni”) che tratterà il tema “Il caso dell’ecocidio della Locride: dalla ferita storica alle sfide attuali”; l’avvocato esperto in appalti pubblici Francesco Tassone che parlerà di “Appalti pubblici e sostenibilità: norme, prassi e nuove opportunità”; e Francesco Vigliarolo, Direttore della Cattedra Unesco dell’Università Nazionale de La Plata che affronterà l’argomento de “La rigenerazione socio-ambientale del territorio: dalla presa di coscienza all’azione”.

Alle 19:30 è previsto il dibattito, mentre alle 20:30 si concluderanno i lavori.

L’importante conferenza costituirà l’occasione per lanciare ufficialmente “EcoMed Siderno 2027”, prima edizione del Festival dell’Ambiente, dei Diritti Umani e dell’Economia Relazionale nel Mediterraneo in programma il prossimo anno.