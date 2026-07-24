Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 27°C

Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge.

Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 27°C, lo zero termico si attesterà a 4491m.

I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: afa.