Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 28°C

Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge.

Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 28°C, lo zero termico si attesterà a 4644m.

I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: afa.