L’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni, dopo la conquista del titolo di “Comune Riciclone” di Legambiente (unico in Calabria con popolazione superiore a 15.000 abitanti) investe su una nuova grande giornata di sensibilizzazione ambientale.

Si chiama “Il mio quartiere è un bene comune” l’iniziativa promossa dalla Commissione Ambiente del consiglio comunale presieduta dalla consigliera Maria Elvira Brancati, che avrà luogo venerdì 16 ottobre nell’intero territorio cittadino, con raduno alle ore 9 in piazza Vittorio Veneto.

Col prezioso coinvolgimento di istituti scolastici, associazioni, Guardia Costiera, attività commerciali e turistiche, associazioni cattoliche, dopo la distribuzione del materiale necessario alle attività, si procederà alla pulizia diffusa del territorio, col coinvolgimento di cittadini e associazioni di quartiere e il partenariato attivo della Sagar, che gestisce il ristorante Mc Donald’s di Siderno. Ma non solo.

Verranno piantumati nuovi alberi, realizzate opere d’arte con materiale di riciclo e forniti esempi di riuso creativo che saranno esposti alla Biblioteca Comunale e nello spazio che verrà allestito durante l’Ottobrata Sidernese del 24 e 25 ottobre.

Gli aspetti organizzativi dell’iniziativa sono stati esposti nel corso di un incontro che ha avuto luogo lunedì pomeriggio nella sala del consiglio comunale, i cui lavori sono stati introdotti dalla funzionaria Alessandra Tuzza. Dopo il saluto del Sindaco Mariateresa Fragomeni, che ha rimarcato l’importanza delle diffusione e condivisione del senso civico, specie tra i giovani e giovanissimi, la Presidente della Commissione Ambiente Maria Elvira Brancati ha spiegato che «il 16 ottobre passeremo dalle parole all’azione. La nostra Città è un modello di eco sostenibilità ma ancora non basta. Sono i giovani a dover essere i guardiani del proprio futuro e gli spazi pubblici devono essere considerati come un’estensione delle nostre case».

Quindi, è intervenuta Francesca Lopresti, assessore all’Istruzione che coordinerà i lavori che saranno eseguiti da alunni e studenti.

Condivisione unanime dello spirito dell’iniziativa è stata espressa dai presenti, con numerosi rappresentanti di associazioni e scuole che hanno anticipato i contributi che forniranno all’iniziativa.

Sono intervenuti, infatti, i rappresentanti di Agesci (Gruppo Siderno 1), Guardie Territoriali Ambientali, Liceo Artistico “Pitagora” , scuola media “Gesumino Pedullà”, Blu Sbarre, Fidapa, Associazione Volontari Ospedalieri, Ufficio Locale Marittimo, Pro Loco, Mc. Donald’s, scuola media “Corrado Alvaro” e parrocchia Santa Maria dell’Arco. Hanno altresì manifestato la propria adesione il Polo Tecnico Professionale “Marconi-Ipsia Art.-Zanotti” e gli altri plessi che afferiscono agli istituti comprensivi cittadini.

C’è ancora tempo per ulteriori adesioni entro sabato 10, e per la realizzazione di nuove opere d’arte a tema, che dovranno essere consegnate entro giovedì 15.

Nel frattempo, come ha ricordato Alessandra Tuzza in conclusione dei lavori, tutti sono invitati a registrarsi sul sito https://puliamoilmondo.it per evidenziare la grande partecipazione della Città di Siderno all’importante iniziativa.

Sempre venerdì 16 alle ore 18, al Centro Polifunzionale “Enzo Leonardo” di via Francesco Macrì. Avrà luogo la conferenza internazionale “Dall’ecocidio alla sostenibilità territoriale. Sfide per una rigenerazione socio-ambientale della Locride”, organizzata dal Comune di Siderno e dall’Universidad Nacional de la Plata, col patrocinio del Dipartimento di Metodi e Modelli per l’economia, il territorio e la finanza dell’Università “La Sapienza” di Roma e del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università della Calabria, alla presenza di esperti del mondo accademico e magistrati. Sarà l’occasione per il lancio ufficiale di “Ecomed Siderno 2027”, prima edizione del Festival dell’Ambiente, dei Diritti Umani e dell’Economia Relazionale nel Mediterraneo.