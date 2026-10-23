La Riserva della Biosfera Sila ha ospitato il VII Meeting Nazionale delle Riserve della Biosfera Italiane del Programma MAB (Man and the Biosphere). L'assise nazionale è stata un'occasione straordinaria per fare rete tra le grandi aree protette della Calabria, vedendo la partecipazione attiva e determinante dei rappresentanti del Parco Nazionale dell'Aspromonte. Un'alleanza strategica tra i sistemi montani e costieri della regione che valorizza il patrimonio unico di biodiversità, geodiversità e cultura della Calabria di fronte alla comunità scientifica e istituzionale. La presenza della delegazione del Parco Nazionale dell'Aspromonte, guidata dai suoi vertici istituzionali e tecnici, sottolinea la volontà di costruire un modello integrato di gestione del territorio calabrese. Nel dibattito Mab il Parco Nazionale dell’Aspromonte, nella persona dell’Ing. Sabrina Scalera, si è inserito soprattutto in merito all’identificazione del Modello Aspromonte Geopark & UNESCO con la condivisione dell'esperienza dell'Aspromonte UNESCO Global Geopark per integrare geodiversità e biosfera. Il commissario straordinario Renato Carullo ha rappresentato l'Ente Parco Nazionale dell’ Aspromonte alla presenza delle istituzioni, manifestando volontà di collaborazione e di dialogo e presentando le buone pratiche che vengono attuate all'interno dell'ente ed in particolare la tutela della geodiversità all’interno dell’Aspomonte Geopark UNESCO. E’ stata anche evidenziata la grande sinergia, il coinvolgimento e la collaborazione dimostrata dalla rete dei geoparchi calabresi, nonchè dei parchi nazionali, che si fregiano del riconoscimento UNESCO. L’obiettivo condiviso è quello di fare rete su progetti comuni, per confermare come la sinergia tra I parchi calabresi, sia un esempio di eccellenza nazionale per la governance ambientale e lo sviluppo sostenibile delle aree interne dell'Italia meridionale.