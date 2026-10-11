I tecnici hanno ripristinato le attività dalle ore 8.00 dopo l’interruzione elettrica notturna. Verifiche sui serbatoi e possibili chiusure temporanee durante il ritorno alla normale distribuzione

Sorical informa che, a causa delle avverse condizioni meteorologiche registrate nella notte, si è verificata un'interruzione della fornitura di energia elettrica presso l'impianto di potabilizzazione del Menta.

Le squadre di tecnici ed elettricisti della Società sono intervenute tempestivamente e già dalle ore 8:00 l'impianto ha ripreso regolarmente le attività di trattamento delle acque e il riempimento della vasca di accumulo dell'acqua potabile.

Nelle prossime ore saranno progressivamente riattivate le adduzioni verso la rete, con portate che verranno gradualmente incrementate fino al ritorno alla normalità.

Sono in corso verifiche sugli effetti dell'interruzione nei serbatoi di accumulo e compenso a servizio della città. Al momento la situazione risulta complessivamente sotto controllo; soltanto alcuni serbatoi potrebbero richiedere temporanee chiusure per consentire il ripristino delle condizioni ottimali di esercizio.

Sorical continuerà a monitorare l'evoluzione della situazione e fornirà ulteriori aggiornamenti attraverso i successivi comunicati.