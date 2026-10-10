Una nuova e intensa ondata di maltempo sta flagellando il territorio reggino, spingendo la Protezione Civile della Regione Calabria a dichiarare ufficialmente il superamento delle soglie di criticità per gli eventi in corso. Il bollettino, emesso dalla Sala Operativa Regionale alle ore 15:36, ha stabilito una validità di dodici ore con decorrenza a effetto immediato.

Il provvedimento interessa direttamente sei amministrazioni comunali: Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Melito di Porto Salvo, Montebello Jonico, Reggio di Calabria, Staiti e Monasterace. Per quest'area è stato disposto il livello 2 di allerta, mentre per Motta San Giovanni la soglia di allerta è stata elevata al livello 3.

Lo scenario di rischio delineato dai tecnici evidenzia una probabilità media che si verifichino eventi franosi, in particolare nelle zone classificate dal PAI e all'interno del Piano di gestione del rischio alluvioni. Accanto al pericolo idrogeologico, sussiste anche una concreta probabilità di inondazioni, con potenziali ripercussioni negative sulla sicurezza delle persone e sui beni materiali.

Le autorità locali e regionali raccomandano la massima prudenza, invitando i comuni interessati ad assumere tempestivamente i livelli di allertamento previsti e ad attuare le misure di emergenza stabilite dalla propria pianificazione di protezione civile. La situazione meteorologica continua a essere seguita e monitorata senza sosta dal Centro Funzionale Multirischi dell'Arpacal.