Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4011m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.