Giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 2973m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.