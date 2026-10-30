Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata i la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2619m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Mare quasi calmo. Nessuna allerta meteo presente.