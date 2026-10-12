Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in progressivo aumento associate a piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 6mm di pioggia nelle prossime ore.

Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3568m.

I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.