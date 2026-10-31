Temperature comprese tra 13 e 21 gradi, venti generalmente deboli e condizioni più favorevoli nelle ore centrali della giornata
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Giornata all’insegna della variabilità a Reggio Calabria, dove sabato 31 ottobre il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, con ampie schiarite soprattutto nelle ore centrali.
Possibili piovaschi durante la notte e nelle prime ore del mattino, seguiti da un miglioramento che accompagnerà buona parte della giornata. In serata è previsto un nuovo aumento della nuvolosità, con possibilità di rovesci nelle ore più tarde.
Temperature comprese tra 13 e 21 gradi, con venti generalmente deboli. Resta da monitorare il quadro delle allerte per temporali che interessano alcuni settori della Calabria.