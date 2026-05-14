Le temperature oscilleranno tra una massima di 21°C ed una minima di 17°C
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A Reggio Calabria oggi giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, mentre nel corso della notte sono previste precipitazioni per un accumulo complessivo di circa 1 mm di pioggia.
Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 17°C, mentre lo zero termico si attesterà a 2952 metri.
I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest.
Mare mosso. Presente un’allerta meteo per vento.