Le temperature saranno comprese tra 17 e 26 gradi
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A Reggio Calabria oggi sarà una giornata all'insegna del bel tempo. Entrando nel dettaglio, avremo bel tempo al mattino e al pomeriggio, nubi sparse alla sera.
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