A Reggio Calabria oggi i cieli si presenteranno molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata, con un accumulo previsto di circa 15 millimetri di precipitazioni. Il quadro meteorologico si inserisce in un contesto di instabilità più ampia che interessa tutta la Calabria, dove la Protezione civile regionale ha diramato un’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali valida per l’intera giornata.

Durante la giornata la temperatura massima raggiungerà i 16°C, mentre la minima si attesterà sui 12°C. Lo zero termico sarà intorno ai 2145 metri.

Per quanto riguarda la ventilazione, i venti saranno forti fin dal mattino e proverranno da Sud, mantenendo la stessa intensità e direzione anche nel pomeriggio. Il mare si presenterà mosso, con condizioni che potranno risultare localmente più impegnative lungo i tratti di costa più esposti.

L’allerta gialla indica possibili fenomeni temporaleschi anche persistenti, con locali criticità legate alle piogge e alle raffiche di vento. In questo quadro si raccomanda prudenza negli spostamenti e attenzione nelle aree più esposte a possibili allagamenti o disagi dovuti al maltempo.