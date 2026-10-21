Nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. Schiarite in serata, sono previsti 7mm di pioggia.

Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3791m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.