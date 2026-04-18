Iniziativa promossa dagli ordini professionali degli Ingegneri, Architetti e Geometri, e svoltasi a Palazzo Alvaro, sede della Città metropolitana

«Ritengo di grande interesse questo momento di confronto su un tema di centrale attualità. La Calabria e più in particolare l’area dello Stretto sono molto attenzionate da un elemento di vulnerabilità sismica. Questo dato però non va valutato solo come elemento di criticità, ma anche come una leva che ci faccia imprimere, come amministratori, un forte senso di responsabilità nel governo del territorio. Per questo ringrazio gli ordini professionali, con i quali abbiamo avviato in questi anni, molti momenti di condivisione e programmazione, su diversi argomenti e settori nevralgici per il territorio e l’economia del territorio.

Tutta questa azione di confronto e stimolo l’abbiamo portata avanti pur non avendo, come Ente metropolitano, ancora la piena operatività per via della mancata assegnazione delle funzioni da parte della Regione Calabria. Siamo l’unica Città metropolitana d’Italia in questa condizione.

Si tratta di una situazione che non può ancora una volta passare inosservata, perché sul governo del territorio subiamo continui tagli ai trasferimenti da parte del governo, penso al settore viabilità, che è complementare al tema affrontato oggi». Così il sindaco metropolitano facente funzioni di Reggio Calabria, Carmelo Versace, portando i saluti al convegno ‘Mitigazione del rischio sismico in Calabria’, promosso dagli ordini professionali degli Ingegneri, Architetti e Geometri, e svoltosi a Palazzo Alvaro, sede della Città metropolitana.