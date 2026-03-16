Anche oggi diversi sindaci del reggino stanno disponendo la chiusura dei plessi scolastici di ogni ordine e grado. Di seguito l’elenco completo
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La Protezione civile della Calabria ha esteso anche alla giornata di domani l'allerta arancione per il maltempo su gran parte della Calabria.
In particolare, sulla base delle previsioni meteo, è stata diramata l'allerta arancione per tutta la fascia ionica e per quella tirrenica reggina.
Dunque, anche per la giornata di domani, martedì 17 marzo, diversi sindaci del reggino stanno disponendo la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Fonti autorevoli di palazzo San Giorgio confermano che a Reggio Calabria le scuole resteranno chiuse anche domani.
Di seguito l’elenco completo dei Comuni in cui è già stata pubblicata l’ordinanza e in aggiornamento:
REGGIO CALABRIA
Bagnara Calabra
Bivongi
Bova Marina
Camini
Caulonia
Cinquefrondi
Cittanova
Gioia Tauro
Melicucco
Molochio
Monasterace
Palmi
Palizzi
Riace
Rizziconi
Roghudi
Rosarno
San Ferdinando
San Lorenzo
Scilla
Seminara
Stilo
Taurianova
Varapodio
Villa San Giovanni