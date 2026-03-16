La Protezione civile della Calabria ha esteso anche alla giornata di domani l'allerta arancione per il maltempo su gran parte della Calabria.

In particolare, sulla base delle previsioni meteo, è stata diramata l'allerta arancione per tutta la fascia ionica e per quella tirrenica reggina.

Dunque, anche per la giornata di domani, martedì 17 marzo, diversi sindaci del reggino stanno disponendo la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Fonti autorevoli di palazzo San Giorgio confermano che a Reggio Calabria le scuole resteranno chiuse anche domani.

Di seguito l’elenco completo dei Comuni in cui è già stata pubblicata l’ordinanza e in aggiornamento:

REGGIO CALABRIA

Bagnara Calabra

Bivongi

Bova Marina

Camini

Caulonia

Cinquefrondi

Cittanova

Gioia Tauro

Melicucco

Molochio

Monasterace

Palmi

Palizzi

Riace

Rizziconi

Roghudi

Rosarno

San Ferdinando

San Lorenzo

Scilla

Seminara

Stilo

Taurianova

Varapodio

Villa San Giovanni