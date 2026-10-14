Esiti conformi all'uscita dell'impianto e al serbatoio Trabocchetto. Dopo circa 15 campionamenti, nuovi prelievi a Santa Caterina, Centro Storico e Lazzaretto. Resta l'invito a controllare gli impianti privati in caso di torbidità

In riferimento al disservizio verificatosi nella notte tra sabato e domenica scorsa a seguito del fermo dell'Impianto di Potabilizzazione (IPOT) del Menta, causato dall'interruzione della fornitura di energia elettrica dovuta alle avverse condizioni meteorologiche che hanno interessato il territorio, Sorical comunica che proseguono senza sosta le attività di monitoraggio e controllo della qualità dell'acqua distribuita nelle aree servite dall'Acquedotto Menta.

Le analisi effettuate sui campioni prelevati all'uscita dell'IPOT Menta hanno confermato la piena conformità e potabilità dell'acqua trattata e immessa in rete. Analogo esito è stato riscontrato per i campioni prelevati presso il serbatoio Trabocchetto, che alimenta gran parte del centro cittadino di Reggio Calabria.

I risultati analitici già disponibili (sia chimici che microbiologici) e collegati alla prima campagna prelievi espletata sin dalla prima mattinata di lun. scorso, confermano inoltre che non risultano contaminazioni significative presso gli altri serbatoi a servizio della rete idrica riconducibili all'evento, se non blande non conformità su alcuni parametri indicatori e che non destano alcuna preoccupazione, che ovviamente sono soltanto consequenziali – come del resto apparso sin da subito – alla citata problematica che ha determinato il fermo temporaneo dell'impianto.

Come già comunicato, il blocco dell'alimentazione elettrica ha comportato il fermo dell'impianto e la conseguente riduzione delle portate distribuite, con svuotamenti e successive fasi di riempimento e repressurizzazione di condotte e serbatoi. Tali condizioni possono determinare, in alcuni punti della rete, fenomeni temporanei di lieve torbidità dovuti alla movimentazione di depositi presenti nelle tubazioni o negli impianti di accumulo.

Per questo motivo Sorical ha predisposto una campagna straordinaria di monitoraggio che, dopo i primi circa 15 campionamenti effettuati tra l'impianto e i principali serbatoi di rete, prosegue con una nuova serie di prelievi nei diversi nodi del sistema acquedottistico alimentato dal Menta, compresi i comparti di Santa Caterina, Centro Storico e Lazzaretto. Le verifiche sono finalizzate ad approfondire il controllo di alcuni parametri indicatori e a monitorare l'evoluzione della qualità dell'acqua nelle fasi successive al completo ripristino del servizio.

Nella mattina di oggi, infatti, sono stati campionati ulteriori campioni già avviati e processati presso il ns. Servizio Interno Analisi di laboratorio.

I tecnici di Sorical stanno operando in modo sinergico e collaborativo con l'ASP di Reggio Calabria, con la quale in data odierna – attraverso un istituito tavolo tecnico – sono stati esposti i risultati, condivise le azioni operative, gli esiti delle analisi e le attività di controllo effettuate sulla rete, nell'ambito di un costante coordinamento istituzionale volto a garantire la massima tutela della salute pubblica e la piena informazione dei cittadini.

Resta inoltre valida la raccomandazione rivolta agli utenti che dovessero rilevare acqua torbida o odori anomali di verificare le condizioni dei propri serbatoi e impianti di accumulo privati, provvedendo alle necessarie operazioni di pulizia e manutenzione, poiché le variazioni di pressione registrate durante il ripristino del servizio possono favorire la movimentazione di sedimenti presenti sul fondo dei serbatoi stessi.

Sorical continuerà a garantire il massimo livello di controllo e trasparenza, fornendo ulteriori aggiornamenti non appena disponibili i risultati delle verifiche ancora in corso.