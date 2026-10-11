Dopo il guasto alla rete elettrica, sono in corso le operazioni di riempimento delle condotte e dei serbatoi. Avviati controlli straordinari sulla rete idrica per verificare la qualità dell’acqua distribuita

Sorical informa che sono in corso le attività di ripristino del servizio idrico a seguito del fermo dell’Impianto di Potabilizzazione del Menta, causato da un guasto alla rete di alimentazione elettrica verificatosi nelle scorse ore.

Con la riattivazione dell’impianto e la progressiva rimessa in esercizio delle adduzioni, si sta procedendo al riempimento delle condotte e dei serbatoi di accumulo a servizio della rete cittadina.

A causa dello svuotamento e della successiva repressurizzazione delle condotte idriche, potrebbero verificarsi in alcune zone temporanei fenomeni di lieve torbidità dell’acqua erogata. Si tratta di una condizione che può manifestarsi durante le operazioni di ripristino delle normali condizioni di esercizio della rete.

In via del tutto precauzionale, Sorical raccomanda di limitare temporaneamente l’utilizzo dell’acqua per scopi potabili e alimentari, riservandone l’impiego ai servizi igienici e sanitari, fino al completamento delle verifiche in corso.

La Società ha già predisposto una campagna straordinaria e massiva di campionamenti sull’intera rete interessata, finalizzata ad accertare la piena conformità e regolarità dell’acqua distribuita agli utenti.

Dell’evoluzione della situazione sono state costantemente informate le Autorità sanitarie competenti, con le quali Sorical mantiene un continuo raccordo operativo per garantire il massimo livello di tutela della salute pubblica.

Ulteriori aggiornamenti saranno forniti nelle prossime ore sulla base degli esiti dei controlli e dell’avanzamento delle attività di ripristino.