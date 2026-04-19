Si è svolta venerdì 17 aprile 2026 la visita didattica di circa cinquanta alunni delle classi quinte dell’Istituto Comprensivo “Falcone Borsellino” di Caulonia all’impianto di recupero rifiuti della Circular Factory S.r.l. sito a Marina di Gioiosa Jonica. L’uscita si è svolta nell’arco della mattinata e ha visto la partecipazione degli insegnanti accompagnatori insieme a due rappresentanti dell’Amministrazione comunale: la Presidente del Consiglio comunale e delegata alla Pubblica Istruzione e alle Politiche Giovanili, Agnese Panetta, ideatrice e promotrice dell’iniziativa, e l’Assessore alle Politiche Ambientali Lorenzo Commisso.

L’evento si è inserito nell’ambito della sesta edizione della Paper Week, la manifestazione nazionale dedicata al riciclo di carta e cartone organizzata da Comieco, il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica. La Circular Factory è stata l’unico impianto della provincia di Reggio Calabria a partecipare all’iniziativa aprendo le proprie porte dal 14 al 17 aprile, accogliendo studenti, cittadini e associazioni del territorio.

I ragazzi hanno avuto l’opportunità di scoprire da vicino il funzionamento di un impianto di trattamento e recupero rifiuti autorizzato, convenzionato con i principali consorzi di filiera del sistema CONAI – tra cui Comieco, Corepla, Rilegno, Coreve, Cial e Ricrea – e con i Sistemi Collettivi aderenti al Centro di Coordinamento RAEE. Un’esperienza formativa concreta, che ha permesso agli studenti di comprendere cosa accade dopo la raccolta differenziata e quanto sia determinante il contributo di ogni cittadino nel percorso verso l’economia circolare.

L’Assessore alle Politiche Ambientali Lorenzo Commisso ha sottolineato l’importanza strategica della raccolta differenziata: «La raccolta differenziata non è un obbligo burocratico: è un atto di responsabilità collettiva. Vedere come i materiali che separiamo ogni giorno vengano recuperati e rimessi in ciclo è fondamentale per capire il valore reale del nostro gesto quotidiano. Iniziative come quella di oggi dimostrano che la sensibilizzazione ambientale deve partire dai più giovani, perché sono loro i cittadini di domani. Un plauso a Stefano Femia e alla sua azienda non solo per l'eccellente iniziativa ma per la presenza attenta e puntuale sul comprensorio della locride. Come Amministrazione continueremo a sostenere ogni azione che promuova una cultura del riciclo consapevole e radicata nella nostra comunità».

La Presidente del Consiglio comunale e delegata alla Pubblica Istruzione e alle Politiche Giovanili Agnese Panetta ha evidenziato il valore della sinergia tra Amministrazione e istituzione scolastica: «Questa visita nasce dalla convinzione che scuola e Amministrazione comunale debbano camminare insieme, con un obiettivo comune: formare cittadini consapevoli. Il territorio offre risorse educative straordinarie – come la realtà di Circular Factory – che dobbiamo saper valorizzare. Portare i nostri ragazzi a vedere con i propri occhi cosa significa riciclare, trasformare un rifiuto in una risorsa, significa dare loro strumenti concreti per interpretare il mondo e per agire in modo responsabile. È questo il tipo di educazione civica che vogliamo costruire insieme alle nostre scuole».

Il Vicesindaco Giovanni Maiolo ha voluto porre l’accento sull’urgenza del contrasto al consumismo e ai cambiamenti climatici, lodando l’iniziativa della delegata Panetta e dell’istituto scolastico: «Viviamo in un’epoca in cui i cambiamenti climatici non sono più una minaccia futura: sono una realtà che tocca le nostre comunità ogni giorno. Combatterli significa anche rimettere in discussione un modello economico fondato sull’usa e getta e sul consumo senza limiti. Per questo ritengo che educare i giovani alla sobrietà, al riuso e al riciclo sia un atto politico oltre che pedagogico. Voglio esprimere il mio vivo apprezzamento alla Presidente Panetta, che con determinazione e sensibilità ha promosso questa uscita didattica, e all’Istituto Falcone Borsellino, che ha saputo cogliere l’opportunità trasformandola in un momento di crescita autentica per i nostri studenti. Queste sono le azioni che costruiscono il futuro».

L’Amministrazione comunale di Caulonia ringrazia la Circular Factory S.r.l. per l’accoglienza riservata agli studenti e per l’impegno costante nella promozione della cultura della sostenibilità ambientale sul territorio calabrese.