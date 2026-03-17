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martedì17 marzo2026
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Gabriella Lax
Gabriella LaxGiornalista

Nata a Reggio Calabria, laureata in legge all'università degli Studi di Messina, è giornalista professionista. Ha condotto trasmissioni radiofoniche e televisive ed è stata responsabile di testate giornalistiche online. Ha lavorato per l'agenzia di stampa nazionale La Presse. Da vent’anni ha collaborato con quotidiani da "Il Domani della Calabria", "Calabria sera", "L'Ora della Calabria", "Il Garantista" fino a  "Cronache della Calabrie". È counselor ad indirizzo umanistico sistemico relazionale integrato. Ha ricevuto riconoscimenti per la narrativa e la poesia.

Società

Reggio, il calendario dell'“Umanità illustrata” per aiutare i bimbi della guerra - VIDEO

1 gennaio 2024
Ore 17:00
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Politica

UN ANNO DI POLITICA | Montagne russe a palazzo San Giorgio per decidere il destino della città

31 dicembre 2023
Ore 11:49
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Politica

Consiglio comunale a Reggio: Falcomatà si appella al coraggio: «Non sono don Abbondio»

30 dicembre 2023
Ore 13:30
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Cultura

Millenovecentootto al Castello di Reggio, un catalogo per sigillare nel tempo la “mostra-opera” sul terremoto - VIDEO

29 dicembre 2023
Ore 16:29
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Cronaca

Tribunale dei minori di Reggio, sempre più materiale pedopornografico tra le mani degli adolescenti - VIDEO

29 dicembre 2023
Ore 12:49
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Archivio

Polo culturale Mattia Preti, chiude la mostra Alkyòné di Tina Nicolò

28 dicembre 2023
Ore 17:05
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Economia e lavoro

Reggio, da bianco Natal a Natale in bianco è un attimo: a SviProRe non tornano i conti

28 dicembre 2023
Ore 16:20
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Politica

Nuova giunta a Reggio, nella trattativa la spuntano i Dem: ora i nomi

28 dicembre 2023
Ore 14:45
Nuova giunta a Reggio, nella trattativa la spuntano i Dem: ora i nomi
Politica

Nuova giunta a Reggio, bocche cucite: è l'ora delle trattative

27 dicembre 2023
Ore 21:35
Nuova giunta a Reggio, bocche cucite: è l'ora delle trattative
Politica

Nuova giunta a Reggio, Falcomatà alle corde: ora il Pd vuole di più

27 dicembre 2023
Ore 17:03
Nuova giunta a Reggio, Falcomatà alle corde: ora il Pd vuole di più