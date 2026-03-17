Reggio, il calendario dell'“Umanità illustrata” per aiutare i bimbi della guerra - VIDEO

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Nata a Reggio Calabria, laureata in legge all'università degli Studi di Messina, è giornalista professionista. Ha condotto trasmissioni radiofoniche e televisive ed è stata responsabile di testate giornalistiche online. Ha lavorato per l'agenzia di stampa nazionale La Presse. Da vent’anni ha collaborato con quotidiani da "Il Domani della Calabria", "Calabria sera", "L'Ora della Calabria", "Il Garantista" fino a "Cronache della Calabrie". È counselor ad indirizzo umanistico sistemico relazionale integrato. Ha ricevuto riconoscimenti per la narrativa e la poesia.