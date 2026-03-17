Reggina, così è dura: con il Trapani è già decisiva. La Viola finalmente vola

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Matteo Occhiuto è nato a Reggio Calabria il 9 agosto 1996. Giornalista e telecronista, sin da piccolo si interessa al mondo della comunicazione. Consegue una laurea in Scienze dell’Informazione all’Università di Messina nel 2015 e in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo alla Sapienza nel 2018. Contestualmente al percorso accademico, a partire dal 2015 muove i primissimi passi nelle testate online locali.
Diventa giornalista pubblicista nel 2019, anno che ne segna l’ingresso nell’Ufficio Stampa dell’Ente Nazionale per il Microcredito e nell’OTT sportiva Eleven Sports. Con quest’ultima inizia la carriera da telecronista calcistico, portata avanti tutt’oggi. Ha lavorato anche con Dazn, in qualità di field-producer delle partite casalinghe della Reggina nella stagione 2020-2021. Attualmente scrive anche per Social Media Soccer, occupandosi principalmente di infrastrutture sportive.
A settembre 2021 intraprende una collaborazione con LaC per la cronaca sportiva. Da febbraio 2022 inizia a far parte anche della redazione de LaCapitale. Fra le sue passioni, oltre al calcio, of course, la cucina, i Queen e How I Met Your Mother. Vorrebbe imparare a suonare la chitarra.