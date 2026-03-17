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martedì17 marzo2026
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Pietro Bellantoni
Pietro BellantoniGiornalista

Sono un figlio degli anni 80. Faccio il giornalista ormai da un po' (professionista dal 2009). Dopo aver frequentato la Scuola di giornalismo dell'Università Iulm di Milano, ho scritto per La Stampa, Repubblica Torino, Sette del Corriere della Sera e Corriere della Calabria. Per circa due anni ho lavorato per la trasmissione Tagadà de La7.
Dal febbraio 2018 collaboro con Il Giornale. Da ottobre 2019 sono un giornalista del network LaC.
Sono milanista (purtroppo), nonché un appassionato di Nba e letteratura. Gioco (male) a tennis.

L'editoriale

Occhiuto pigliatutto, meloniani ai margini

3 febbraio 2023
Ore 09:50
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L'editoriale

L’ex assessore grillino alla corte di Occhiuto

1 febbraio 2023
Ore 12:28
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Politica

Consiglio regionale della Calabria: Graziano e Nisi passano ad Azione

31 gennaio 2023
Ore 08:20
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Politica

Consiglio regionale della Calabria: Graziano e De Nisi passano ad Azione

31 gennaio 2023
Ore 08:20
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Regione, Fdi alza la testa

26 gennaio 2023
Ore 09:59
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Nomine Csm, il caso del reggino Valentino blocca i piani della Meloni

19 gennaio 2023
Ore 09:00
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Politica

Regione, Fratelli d'Italia chiede più spazio a Occhiuto

17 gennaio 2023
Ore 11:36
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L'editoriale

L’oroscopo 2023 dei partiti

3 gennaio 2023
Ore 12:59
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L'editoriale

Dopo l’anno più buio

31 dicembre 2022
Ore 11:17
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Politica

Lega, il reggino Gelardi è il nuovo capogruppo in Consiglio regionale

21 dicembre 2022
Ore 06:30
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