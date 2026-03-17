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martedì17 marzo2026
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Pietro Comito
Pietro ComitoGiornalista

Pietro Comito, che ha iniziato la propria carriera professionale a Rete Kalabria e Radio Onda Verde, è stato redattore del Quotidiano della Calabria dal 2002 al 2005, quindi dal 2006 al 2012 caposervizio di Calabria Ora, dove ha guidato le redazioni di Vibo Valentia, Reggio Calabria, Gioia Tauro, Siderno e Catanzaro. Dal 2012 al 2014 è stato nuovamente in servizio al Quotidiano, dove ha guidato, nella veste di caposervizio, la redazione di Vibo Valentia. Nel 2011 ha ritirato il Premio Agenda Rossa conferito ai giornalisti minacciati dalla 'ndrangheta. Sempre nel 2011 è stato insignito del Premio Paolo Borsellino. Ha pubblicato per la Newton Compton e per la Città del Sole Edizioni ed ha collaborato alla realizzazione del Dizionario enciclopedico delle mafie redatto da Castelvecchi Editore. Esperto di cronaca nera e giudiziaria, negli ultimi anni è stato tra i giornalisti calabresi più esposti nell'informazione sulla criminalità organizzata.

Cronaca

Scomparsa Maria Chindamo, Mancuso: «Mi guadagnai la sua fiducia e Rocco Ascone mi rivelò come fu distrutto il corpo»

16 agosto 2023
Ore 14:51
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Cronaca

'Ndrangheta, arrivano le richieste di condanna per i 300 imputati in Rinascita Scott

7 giugno 2023
Ore 19:28
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7 giugno 2023
Ore 08:00
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Cultura

Locri, al Planteria Festival Gioacchino Criaco con “Il custode delle parole”

5 giugno 2023
Ore 08:40
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Cronaca

Stupro di branco a Melito: si riapre il processo

27 maggio 2023
Ore 18:30
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Cronaca

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17 febbraio 2023
Ore 19:45
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Cronaca

Annullamento della nomina di Bombardieri, il procuratore Falvo: «Profondamente ingiusto»

5 febbraio 2023
Ore 09:39
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Cronaca

Maria Chindamo: né verità né giustizia a sei anni dalla scomparsa

1 maggio 2022
Ore 20:25
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Cronaca

Delitto Tutino: gli agguati falliti nel 2013 e l’omicidio nove anni dopo

16 febbraio 2022
Ore 13:45
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Cronaca

Le nuove indagini sul delitto di Piersanti Mattarella. La pista seguita da Giovanni Falcone

28 gennaio 2022
Ore 10:03
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