Elezioni Calabria, è ufficiale: sarà Roberto Occhiuto il candidato governatore in ticket con Spirlì

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martedì17 marzo2026
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Riccardo Tripepi
Riccardo TripepiGiornalista

Riccardo Tripepi, avvocato del foro di Reggio Calabria e giornalista pubblicista, collabora da oltre venti anni con periodici e quotidiani, locali e nazionali, occupandosi prevalentemente di politica regionale, cronaca sindacale e dei principali eventi calabresi. Dal 2007, da giornalista accreditato, racconta la cronaca istituzionale del Consiglio Regionale della Calabria e delle Commissioni Consiliari.


Tra i principali organi di informazione con i quali ha collaborato: L’Altra Reggio, Nuovo Giangurgolo, Il Domani della Calabria, Calabria Ora, l’Ora della Calabria, l’Avvenire, il Garantista, Radio Studio Uno, Radio Touring e Sud Tv.


Attualmente è editorialista politico presso “Cronache delle Calabrie”, quotidiano a diffusione regionale diretto da Paolo Guzzanti; collabora con Il Dubbio, quotidiano a diffusione nazionale diretto da Piero Sansonetti, il sito internet Zoomsud diretto da Aldo Varano, e il portale del Consiglio regionale della Calabria “Calabria on Web” diretto da Romano Pitaro.


E’ direttore responsabile della rivista bimestrale “Medinbus” diffusa sulle linee nazionali dei pullman della ditta Federico.

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16 giugno 2021
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3 giugno 2021
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2 giugno 2021
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12 maggio 2021
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5 maggio 2021
Ore 15:00
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Politica

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28 aprile 2021
Ore 17:15
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Forza Italia, Nino Foti abbandona il partito dopo 25 anni di militanza

22 aprile 2021
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