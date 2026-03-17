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martedì17 marzo2026
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Stefano Mandarano
Stefano MandaranoGiornalista

Giornalista professionista, ha diretto dal 2015 al 2020 la testata web Il Vibonese. Vanta una lunga esperienza nel mondo della carta stampata grazie, soprattutto, alla collaborazione con il Quotidiano della Calabria, oggi Quotidiano del Sud, testata che lo ha visto nascere e crescere giornalisticamente. All’attività da cronista ha affiancato nel tempo anche quella di responsabile di diversi uffici stampa, soprattutto nell’ambito dello sport professionistico. Laureato in sociologia, spazia con disinvoltura e perizia nei vari ambiti dell’informazione: dalla cronaca alla politica, dall’economia allo sport, dal linguaggio televisivo a quello del web.

Politica

Autonomia differenziata, il ministro Calderoli a Vibo per difendere la "sua" riforma

16 giugno 2023
Ore 20:30
Autonomia differenziata, il ministro Calderoli a Vibo per difendere la \"sua\" riforma