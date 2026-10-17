In fila camion e mezzi pesanti, disposti sul lato della carreggiata nel tratto di Via Pantera compreso tra le rotatorie "ex Caffè Mauro" e "Pantera". Così prende forma anche a Campo Calabro il presidio degli autotrasportatori contro il caro carburante, autorizzato dalla questura da oggi fino e martedì.



«La manifestazione consiste in un raduno di manifestanti e di circa 30 mezzi pesanti presso nella zona industriale di Campo Calabro, dalle ore 08.00 alle ore 22.00 a partire dalla giornata di sabato 17 ottobre e sino a martedì 20 ottobre 2026. Considerato che l'impiego di mezzi pesanti provocherebbe inevitabilmente intralcio alla circolazione stradale urbana con grave nocumento allo svolgimento della normale vita quotidiana, incidendo negativamente sulla libera circolazione per gli altri utenti della strada, motivo per il quale potrebbero crearsi situazioni di criticità con gravi pregiudizi per l'ordine e la sicurezza pubblica, è stato autorizzato un presidio di natura statica». Questo quando disposto dalla questura di Reggio Calabria.

«Il tutto si sta svolgendo con ordine, garantendo comunque il flusso del traffico ordinario. Sul posto la polizia. Sono qui stamattina e sto assistendo alla formazione di questo presidio pacifico per assicurarmi che non vi siano ostacoli per la viabilità ma anche e soprattutto per manifestare la mia solidarietà a questa iniziativa degli autotrasportatori che protestano oramai in tutte le parti del Meridione, e in particolare in Calabria, contro il caro carburante. La loro sofferenza è la punta di un iceberg che sottende a una sofferenza più generale della popolazione per l'aumento del costo della vita che sta mettendo in ginocchio non solo le attività produttive ma anche e soprattutto le famiglie. Abbiamo bisogno di misure strutturali che ci diano la possibilità di uscire da questo momento di difficoltà. Sono sindaco oramai da 10 anni e mai si era registrato un momento di tale difficoltà nella nostra sia pur fragile economia», dichiara il sindaco di Campo Calabro, Sandro Repaci.