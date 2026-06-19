Paura e tensione a Saline Joniche nella notte tra mercoledì e giovedì a causa di un incendio che avrebbe interessato un'automobile e uno studio medico, le cui fiamme avrebbero danneggiato anche un'imbarcazione da diporto in prossimità dello stesso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Melito di Porto Salvo chiamati adesso a ricostruire la dinamica di quello che pare essere - soprattutto davanti alla cittadinanza in apprensione - un atto incendiario di natura dolosa. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza hanno impegnato per diverse ore la squadra dei Vigili del Fuoco di Melito.

«A nome mio e dell’amministrazione comunale tutta esprimo pubblicamente la totale indignazione verso il gesto intimidatorio. Siamo vicini ai cittadini colpiti e ribadiamo il valore inamovibile della legalità sul territorio». Queste le parole a caldo del neo eletto sindaco di Montebello Jonico, Leonardo Suraci, che ha condannato duramente l'accaduto con una nota ufficiale.

«Si tratta di fatti disdicevoli che colpiscono non soltanto le persone interessate e le relative famiglie, ma l'intera comunità. Fatti da condannare con forza e sdegno perché minano le fondamenta dell'idea di società così come il senso di sicurezza e di legalità». Un episodio che lede l'immagine dell'intero territorio comunale, che il Sindaco ha voluto stigmatizzare ribadendo il pieno supporto morale alle vittime dell'atto incendiario. «Come amministrazione comunale – ha detto – assicuriamo vicinanza, solidarietà ed affetto alle vittime e alle famiglie. Aggiungo che la nostra voce e i nostri sentimenti sono quelli dell’intera comunità che oggi più che mai è vicina a voi mentre insieme tutti condanniamo con fermezza il vile gesto».

Le indagini dei Carabinieri sono ora concentrate sulla ricostruzione di ciò che è avvenuto nella notte al fine di identificare i possibili responsabili di quello che agli occhi della cittadinanza pare essere un disegno criminoso che ha turbato ed indignato la comunità.