È di una ferita lieve il bilancio di un incidente avvenuto intorno alle 14 e 30 di oggi a Cittanova. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, due auto si sono scontrate a un incrocio. A causa dell'impatto uno dei due veicoli si è cappottato finendo la propria corsa sul margine della strada. Leggermente ferita la conducente, estratta dall'abitacolo dai vigili del fuoco di Polistena coordinati dal capo squadra Angelo Morello e trasportata presso l'ospedale di Polistena per accertamenti.